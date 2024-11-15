https://sputnik-georgia.ru/20241115/gruziya-ukraina-anons-na-match-pyatogo-tura-ligi-natsiy-uefa-290913798.html

Грузия-Украина: анонс на матч пятого тура Лиги наций УЕФА

Грузия-Украина: анонс на матч пятого тура Лиги наций УЕФА

Sputnik Грузия

Сборные Грузии и Украины встречались между собой десять раз – в семи матчах сильнее оказались украинцы, три встречи завершились вничью 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T18:03+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Сборная Грузии в субботу, 16 ноября, в 9 вечера сыграет в Батуми матч пятого тура Лиги наций УЕФА против Украины на Adjarabet арене . Первую встречу 12 октября в Познани Грузия уступила Украине со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Сборная Грузии по футболу начала подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций против сборных Украины и Чехии с 12 ноября на тренировочной базе в Сагурамо (30 км от Тбилиси). Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль, который на днях продлил контракт с Федерацией футбола до 2028 года, вызвал на сборы 23 игрока. Тренер сборной Грузии по футболу подписал новый четырехлетний контракт >>Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадипу", Кипр) и Лука Гугешашвили ("Пансераикос", Греция). Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Соломон Кверквелия ("Динамо" Тбилиси), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания) и Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия). Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Ника Квеквескири ("Нирехаза", Венгрия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Леван Шенгелия ("ОФИ Крит", Греция), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия) и Георгий Микаутадзе ("Олимпик Лион", Франция). Матч с Украиной из-за перебора желтых карточек пропустит защитник сборной Грузии Лаша Двали. Он выйдет на поле в заключительной встрече группы против Чехии 19 ноября. После четырех туров сборная Грузии занимает второе место в группе В1 с шестью очками. Возглавляет квартет команда Чехии, у которой семь очков, на третьем месте – Албания, у которой, так же, как у сборной Грузии, шесть очков. Замыкает группу Украина – четыре очка. Сборные Грузии и Украины встречались между собой десять раз. В семи матчах сильнее оказались украинцы, три встречи завершились вничью. Самая крупная победа сборной Украины – 4:0 – была зафиксирована в 1998 году. В текущем рейтинге ФИФА Грузия занимает 67-е место, в то время как Украина – 25-е.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, украина, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу