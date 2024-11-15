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Землетрясение зафиксировано в Турции вблизи границы с Грузией
Землетрясение зафиксировано в Турции вблизи границы с Грузией
Sputnik Грузия
Очаг залегал на глубине 7 км в Черном море 15.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-15T13:45+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Близ грузино-турецкой границы произошло землетрясение, толчки ощущались в Батуми, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в 13:02 (тбс) на территории Турции, в 61 км от границы с Грузией. Очаг залегал на глубине 7 км в Черном море. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, турция, землетрясение
грузия, происшествия, новости, турция, землетрясение
Землетрясение зафиксировано в Турции вблизи границы с Грузией
13:45 15.11.2024 (обновлено: 15:00 15.11.2024)
Очаг залегал на глубине 7 км в Черном море
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik.
Близ грузино-турецкой границы произошло землетрясение, толчки ощущались в Батуми, сообщил
Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в 13:02 (тбс) на территории Турции, в 61 км от границы с Грузией. Очаг залегал на глубине 7 км в Черном море.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.