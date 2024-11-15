Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241115/zemletryasenie-zafiksirovano-v-turtsii-vblizi-granitsy-s-gruziey-290912083.html
Землетрясение зафиксировано в Турции вблизи границы с Грузией
Землетрясение зафиксировано в Турции вблизи границы с Грузией
Sputnik Грузия
Очаг залегал на глубине 7 км в Черном море 15.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-15T13:45+0400
2024-11-15T15:00+0400
грузия
происшествия
новости
турция
землетрясение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251765693_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_ea2e8a277d778af011258090208b20b2.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Близ грузино-турецкой границы произошло землетрясение, толчки ощущались в Батуми, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в 13:02 (тбс) на территории Турции, в 61 км от границы с Грузией. Очаг залегал на глубине 7 км в Черном море. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251765693_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_e3697fd638a735e97a4cfde84223e2c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, турция, землетрясение
грузия, происшествия, новости, турция, землетрясение

Землетрясение зафиксировано в Турции вблизи границы с Грузией

13:45 15.11.2024 (обновлено: 15:00 15.11.2024)
© photo: SputnikСейсмограф в научном центре
Сейсмограф в научном центре - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2024
© photo: Sputnik
Подписаться
Очаг залегал на глубине 7 км в Черном море
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Близ грузино-турецкой границы произошло землетрясение, толчки ощущались в Батуми, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в 13:02 (тбс) на территории Турции, в 61 км от границы с Грузией. Очаг залегал на глубине 7 км в Черном море.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0