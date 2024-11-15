https://sputnik-georgia.ru/20241115/zemletryasenie-zafiksirovano-v-turtsii-vblizi-granitsy-s-gruziey-290912083.html

Землетрясение зафиксировано в Турции вблизи границы с Грузией

Землетрясение зафиксировано в Турции вблизи границы с Грузией

Sputnik Грузия

Очаг залегал на глубине 7 км в Черном море 15.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Близ грузино-турецкой границы произошло землетрясение, толчки ощущались в Батуми, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в 13:02 (тбс) на территории Турции, в 61 км от границы с Грузией. Очаг залегал на глубине 7 км в Черном море. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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