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Грузинские футболисты едут в Чехию сражаться – главный тренер сборной
Грузинские футболисты едут в Чехию сражаться – главный тренер сборной
Sputnik Грузия
Последнюю встречу группы Лиги наций сборная Грузии проведет 19 ноября против Чехии 17.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу едет на заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА в Чехию, чтобы сражаться за переход в дивизион А, рассказал на пресс-конференции главный тренер национальной команды француз Вилли Саньоль. В матче пятого тура Лиги наций Грузия в Батуми сыграла вничью с Украиной (1:1). С таким же результатом завершилась вторая игра в группе В1, где Албания дома принимала Чехию. Судьба первого места в группе решится в заключительном туре 19 ноября. В этот вечер Грузия сыграет с Чехией, а Албания – с Украиной. По словам главного тренера Грузии, команда показала второй тайм высокого уровня, более того, один из лучших за время пребывания Саньоля в сборной. "Мы хорошо начали игру, но пропустили гол, и это были не лучшие 20 минут. В конце команда показала футбол высокого стандарта. За время моего пребывания в Грузии этот второй тайм был одним из лучших", – сказал Саньоль. Как отметил французский специалист, все пять вышедших на замену игроков сыграли во втором тайме очень хорошо. Сборные Грузии и Украины победителя не выявили – обзор матча Лиги наций >>"Думаю, мы заслуживали большего, но не получили этого из-за большего количества мелких ошибок. Хорошая игра вышедшего на замену уже говорит о том, что в команде царит здоровая атмосфера, но мы немного разочарованы результатом", – добавил Саньоль. По словам тренера, если Грузия поднимется в дивизион А, то это не будет признаком того, что сборная фантастическая, а если останется в дивизионе В, то от этого не станет хуже. Последнюю встречу группы Лиги наций сборная Грузии проведет 19 ноября против Чехии. Матч начнется в Оломоуце в 23:45.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, чехия, украина, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, новости, грузия, чехия, украина, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Грузинские футболисты едут в Чехию сражаться – главный тренер сборной
Последнюю встречу группы Лиги наций сборная Грузии проведет 19 ноября против Чехии
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу едет на заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА в Чехию, чтобы сражаться за переход в дивизион А, рассказал на пресс-конференции главный тренер национальной команды француз Вилли Саньоль.
В матче пятого тура Лиги наций Грузия в Батуми сыграла вничью с Украиной (1:1). С таким же результатом завершилась вторая игра в группе В1, где Албания дома принимала Чехию. Судьба первого места в группе решится в заключительном туре 19 ноября. В этот вечер Грузия сыграет с Чехией, а Албания – с Украиной.
"Лига наций важна тем, что является подготовительным этапом к отборочному циклу чемпионата мира. Цель? Пять лет назад Грузия была в дивизионе D, а теперь может подняться в дивизион A. Мы едем в Чехию, чтобы сражаться", – сказал Саньоль.
По словам главного тренера Грузии, команда показала второй тайм высокого уровня, более того, один из лучших за время пребывания Саньоля в сборной.
"Мы хорошо начали игру, но пропустили гол, и это были не лучшие 20 минут. В конце команда показала футбол высокого стандарта. За время моего пребывания в Грузии этот второй тайм был одним из лучших", – сказал Саньоль.
Как отметил французский специалист, все пять вышедших на замену игроков сыграли во втором тайме очень хорошо.
"Думаю, мы заслуживали большего, но не получили этого из-за большего количества мелких ошибок. Хорошая игра вышедшего на замену уже говорит о том, что в команде царит здоровая атмосфера, но мы немного разочарованы результатом", – добавил Саньоль.
По словам тренера, если Грузия поднимется в дивизион А, то это не будет признаком того, что сборная фантастическая, а если останется в дивизионе В, то от этого не станет хуже.
"Если мы хотим снова получить опыт, подобный Евро-2024, мы должны продолжать прогрессировать и развиваться", – подчеркнул Саньоль.
Последнюю встречу группы Лиги наций сборная Грузии проведет 19 ноября против Чехии. Матч начнется в Оломоуце в 23:45.