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Грузинские футболисты едут в Чехию сражаться – главный тренер сборной

Грузинские футболисты едут в Чехию сражаться – главный тренер сборной

Sputnik Грузия

Последнюю встречу группы Лиги наций сборная Грузии проведет 19 ноября против Чехии 17.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу едет на заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА в Чехию, чтобы сражаться за переход в дивизион А, рассказал на пресс-конференции главный тренер национальной команды француз Вилли Саньоль. В матче пятого тура Лиги наций Грузия в Батуми сыграла вничью с Украиной (1:1). С таким же результатом завершилась вторая игра в группе В1, где Албания дома принимала Чехию. Судьба первого места в группе решится в заключительном туре 19 ноября. В этот вечер Грузия сыграет с Чехией, а Албания – с Украиной. По словам главного тренера Грузии, команда показала второй тайм высокого уровня, более того, один из лучших за время пребывания Саньоля в сборной. "Мы хорошо начали игру, но пропустили гол, и это были не лучшие 20 минут. В конце команда показала футбол высокого стандарта. За время моего пребывания в Грузии этот второй тайм был одним из лучших", – сказал Саньоль. Как отметил французский специалист, все пять вышедших на замену игроков сыграли во втором тайме очень хорошо. Сборные Грузии и Украины победителя не выявили – обзор матча Лиги наций >>"Думаю, мы заслуживали большего, но не получили этого из-за большего количества мелких ошибок. Хорошая игра вышедшего на замену уже говорит о том, что в команде царит здоровая атмосфера, но мы немного разочарованы результатом", – добавил Саньоль. По словам тренера, если Грузия поднимется в дивизион А, то это не будет признаком того, что сборная фантастическая, а если останется в дивизионе В, то от этого не станет хуже. Последнюю встречу группы Лиги наций сборная Грузии проведет 19 ноября против Чехии. Матч начнется в Оломоуце в 23:45.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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