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Грузинские регбисты уступили в гостях в Италии в ноябрьском тест-матче
Грузинские регбисты уступили в гостях в Италии в ноябрьском тест-матче
Sputnik Грузия
Сборная Грузии проведет последний матч ноябрьских тестов против Тонги 24 ноября в Тбилиси 17.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-17T21:28+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби провела вторую встречу из серии осенних тест-матчей против сборной Италии в Генуе и проиграла со счетом 17:20. Итальянцы начали игру быстро и агрессивно, завладев территориальным преимуществом. Борджгалоснеби хорошо справились с их атаками и постепенно выровняли игру. Хозяева открыли счет на 21 минуте со штрафного – 3:0, после чего через две минуты последовала быстрая комбинация и красивая попытка, а затем и реализация грузинских регбистов. Грузия выиграла первый тайм со счетом 17:6. Грузинские регбисты дома уступили Новой Зеландии в тест-матче >>На 53 минуте матча арбитр удалил Акакия Табуцадзе с поля на 10 минут за нарушение правил. Итальянцы пытались использовать свое численное преимущество, а сборная Грузии пыталась защищаться всей командой. Итальянцы организовали две попытки с реализациями, одна из которых была штрафная. В результате – 20:17, у борджгалоснеби не нашлось сил отыграть три очка. На минувшей неделе сборная Грузии уступила команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии, со счетом 13:31 на стадионе Авчала в Тбилиси. Сборная Грузии проведет последний матч ноябрьских тестов против Тонги 24 ноября в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, новая зеландия, италия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Грузинские регбисты уступили в гостях в Италии в ноябрьском тест-матче
Сборная Грузии проведет последний матч ноябрьских тестов против Тонги 24 ноября в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби провела вторую встречу из серии осенних тест-матчей против сборной Италии в Генуе и проиграла со счетом 17:20.
Итальянцы начали игру быстро и агрессивно, завладев территориальным преимуществом. Борджгалоснеби хорошо справились с их атаками и постепенно выровняли игру.
Хозяева открыли счет на 21 минуте со штрафного – 3:0, после чего через две минуты последовала быстрая комбинация и красивая попытка, а затем и реализация грузинских регбистов. Грузия выиграла первый тайм со счетом 17:6.
На 53 минуте матча арбитр удалил Акакия Табуцадзе с поля на 10 минут за нарушение правил. Итальянцы пытались использовать свое численное преимущество, а сборная Грузии пыталась защищаться всей командой. Итальянцы организовали две попытки с реализациями, одна из которых была штрафная. В результате – 20:17, у борджгалоснеби не нашлось сил отыграть три очка.
На минувшей неделе сборная Грузии уступила команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии, со счетом 13:31 на стадионе Авчала в Тбилиси.
Сборная Грузии проведет последний матч ноябрьских тестов против Тонги 24 ноября в Тбилиси.