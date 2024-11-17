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Грузия готова принять детское Евровидение – гендиректор Первого канала
Грузия готова принять детское Евровидение – гендиректор Первого канала
Sputnik Грузия
Детское Евровидение – комплексный конкурс, который содержит много дисциплин, заявила гендиректор 17.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-17T23:03+0400
2024-11-17T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Грузия готова во второй раз принять ежегодный песенный конкурс "Детское Евровидение" в 2025 году, заявила генеральный директор Первого канала Тинатин Бердзенишвили журналистам. Грузия стала победительницей "Детского Евровидения 2024". Андрия Путкарадзе принес Грузии четвертую победу на детском "Евровидении" с 239 баллами. С таким результатом Грузия стала рекордсменом конкурса. По ее словам, Детское Евровидение – комплексный конкурс, который содержит много дисциплин. "Я думаю, и у нас есть амбиции, что мы подарим незабываемое зрелище, прежде всего грузинским детям. Мы хотим привлечь школы, всех, кто любит грузинские песни. Я думаю, нам понадобится консолидация всех нас", – сказала Бердзенишвили. Грузия выиграла "Детское Евровидение 2024" >>Грузия участвует в Детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии четырежды (в 2008, 2011, 2016 и 2024 годах) становились победителями этого детского песенного конкурса. В прошлом году юные певцы из Грузии Анастасия Васадзе, Николоз Харати и Ото Базерашвили заняли 14 место в финале Детского Евровидения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, детское евровидение, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии
грузия, новости, общество, детское евровидение, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии
Грузия готова принять детское Евровидение – гендиректор Первого канала
Детское Евровидение – комплексный конкурс, который содержит много дисциплин, заявила гендиректор
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Грузия готова во второй раз принять ежегодный песенный конкурс "Детское Евровидение" в 2025 году, заявила генеральный директор Первого канала Тинатин Бердзенишвили журналистам.
Грузия стала победительницей "Детского Евровидения 2024". Андрия Путкарадзе принес Грузии четвертую победу на детском "Евровидении" с 239 баллами. С таким результатом Грузия стала рекордсменом конкурса.
"Будет установлен определенный срок. У нас будет свое задание, которое мы должны выполнить в виде документации, а потом мы начнем говорить о деталях, где оно будет проходить, какое оно будет и т. д. Нам понадобится небольшой промежуток времени, чтобы все привести в порядок. Можно смело сказать, что страна готова принять Евровидение", – сказала Бердзенишвили.
По ее словам, Детское Евровидение – комплексный конкурс, который содержит много дисциплин.
"Я думаю, и у нас есть амбиции, что мы подарим незабываемое зрелище, прежде всего грузинским детям. Мы хотим привлечь школы, всех, кто любит грузинские песни. Я думаю, нам понадобится консолидация всех нас", – сказала Бердзенишвили.
Грузия участвует в Детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии четырежды (в 2008, 2011, 2016 и 2024 годах) становились победителями этого детского песенного конкурса.
В прошлом году юные певцы из Грузии Анастасия Васадзе, Николоз Харати и Ото Базерашвили заняли 14 место в финале Детского Евровидения.