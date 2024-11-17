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Кварацхелия: Мамардашвили – герой, который спас Грузию
Кварацхелия: Мамардашвили – герой, который спас Грузию
Sputnik Грузия
В матче против Чехии, который состоится 19 ноября, Грузия должна победить во чтобы то ни стало, заявил футболист 17.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-17T16:12+0400
2024-11-17T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили стал настоящим героем, который спас команду от поражения на последних минутах встречи с Украиной, заявил лидер национальной сборной Хвича Кварацхелия журналистам после матча. Сборная Грузии в Батуми сыграла вничью с Украиной в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА – 1:1. Не удалось выявить победителя и во второй встрече группы В1. Матч Албания-Чехия завершился со счетом 0:0. "Мамардашвили в своем стиле. Ничего особенного он не сделал. Такие прыжки от него обычное дело и спасибо Георгию. Я остановился и подумал, что нам опять забили. В это время появился герой и спас нас", – сказал Кварацхелия. По словам вингера, в матче против Чехии, который состоится 19 ноября, Грузия должна победить во чтобы то ни стало. По словам автора единственного гола в ворота Украины Георгия Микаутадзе, выйдя на замену он сделал все, чтобы помочь команде. "Я вышел на замену, хотел сыграть на 100% и до конца делал все, чтобы помочь своей команде. Мне это удалось с одной целью. Что касается оставшегося матча в Чехии, то мы должны стремиться к победе и приехать в Грузию с тремя очками", – сказал Микутадзе.Сборные Грузии и Украины победителя не выявили – обзор матча Лиги наций >> Национальная сборная Грузии проведет последнюю встречу группы B1 Лиги наций во вторник, 19 ноября, в выездном матче против Чехии. Матч начнется в 23:45 по тбилисскому времени в Оломоуце. У сборной Грузии после пяти туров семь очков, как и команды Албании. Лидирует в квартете Чехия с восьмью очками. На последнем месте Украина, у которой пять баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, чехия, украина, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
грузия, спорт, новости, чехия, украина, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Кварацхелия: Мамардашвили – герой, который спас Грузию
В матче против Чехии, который состоится 19 ноября, Грузия должна победить во чтобы то ни стало, заявил футболист
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили стал настоящим героем, который спас команду от поражения на последних минутах встречи с Украиной, заявил лидер национальной сборной Хвича Кварацхелия журналистам после матча.
Сборная Грузии в Батуми сыграла вничью с Украиной в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА – 1:1. Не удалось выявить победителя и во второй встрече группы В1. Матч Албания-Чехия завершился со счетом 0:0.
"Мамардашвили в своем стиле. Ничего особенного он не сделал. Такие прыжки от него обычное дело и спасибо Георгию. Я остановился и подумал, что нам опять забили. В это время появился герой и спас нас", – сказал Кварацхелия.
По словам вингера, в матче против Чехии, который состоится 19 ноября, Грузия должна победить во чтобы то ни стало.
"В Чехии, конечно, мы собираемся победить. Нам это нужно, чтобы занять первое или второе место в группе. Я давно говорю, что команда выходит на поле, чтобы побеждать. Соперник не имеет значения. Мы приедем и сделаем все, чтобы победить Чехию и добиться успеха", – сказал Кварацхелия.
По словам автора единственного гола в ворота Украины Георгия Микаутадзе, выйдя на замену он сделал все, чтобы помочь команде.
"Я вышел на замену, хотел сыграть на 100% и до конца делал все, чтобы помочь своей команде. Мне это удалось с одной целью. Что касается оставшегося матча в Чехии, то мы должны стремиться к победе и приехать в Грузию с тремя очками", – сказал Микутадзе.
Национальная сборная Грузии проведет последнюю встречу группы B1 Лиги наций во вторник, 19 ноября, в выездном матче против Чехии. Матч начнется в 23:45 по тбилисскому времени в Оломоуце.
У сборной Грузии после пяти туров семь очков, как и команды Албании. Лидирует в квартете Чехия с восьмью очками. На последнем месте Украина, у которой пять баллов.