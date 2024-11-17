https://sputnik-georgia.ru/20241117/oppozitsiya-perekryla-dvizhenie-na-prospekte-chavchavadze-v-tbilisi-palatkami-290947286.html

Оппозиция перекрыла движение на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси палатками

Оппозиция перекрыла движение на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси палатками

Sputnik Грузия

Лидеры оппозиции пообещали уже ночью рассказать сторонникам о дальнейших планах 17.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Лидеры и сторонники оппозиционной коалиции "За перемены" установили палатки на проспекте Чавчавадзе у здания первого корпуса Тбилисского государственного университета, движение частично перекрыто, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Часть оппозиции, требующая проведения новых выборов в Грузии, и ее сторонники собрались в воскресенье к 19:00 на проспекте Руставели на акцию "Верните голос". Другая часть протестующих устроила марш от парка Ваке по проспекту Чавчавадзе. Позже они решили остановиться у здания первого корпуса ТГУ. Протестующие перекрыли улицу Варазисхеви. По их словам, эта акция рассчитана на 24 часа. Ее участники собираются ночевать в палатках. Оппозиция все же войдет в парламент – премьер Грузии >>Один из лидеров коалиции "За перемены" Ника Гварамия заявил, что пора прекращать протестные гуляния, так как настало время переходить к конкретным действиям. "Двадцать четыре часа эта акция будет находиться здесь", – сказал Гварамия. Позже поэт Рати Амаглобели призвал собравшихся у парламента протестующих присоединится к единомышленникам на проспекте Чавчавадзе. Лидеры оппозиции пообещали уже ночью рассказать сторонникам о дальнейших планах и "других точках сопротивления". На проспекте Чавчавадзе мобилизована полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника гварамия, тбилисский государственный университет