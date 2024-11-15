https://sputnik-georgia.ru/20241115/oppozitsiya-vse-zhe-voydet-v-parlament--premer-gruzii-290914757.html

Оппозиция все же войдет в парламент – премьер Грузии

Оппозиция все же войдет в парламент – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиция израсходовала все "пули", которые у них были в арсенале четыре года назад, сказал Кобахидзе 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T18:43+0400

2024-11-15T18:43+0400

2024-11-15T20:05+0400

парламентские выборы

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ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии 2024

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что все оппозиционные партии, отказывающиеся признавать победу правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах, в конечном счете воспользуются своими депутатскими мандатами. Все преодолевшие барьер оппозиционные партии заявили о тотальной фальсификации выборов. Коалиции "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" прямо сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту. При этом он отметил, что парламенту нужна легитимация не от оппозиции, а от народа, которая уже получена. В выборах приняли участие 2,1 миллиона избирателей, и из них 1,1 миллиона человек проголосовали за "Грузинскую мечту", подчеркнул премьер-министр. "Если бы любому парламенту в любой стране была нужна легитимация от оппозиции, в таком случае никакая демократическая система не смогла бы функционировать. Поэтому все очень просто: войдут или нет, решать им. Легитимация парламента налицо", - заявил Кобахидзе.По его словам, если даже оппозиция все же решит воспользоваться полученными депутатскими мандатами, никакой пользы от них все равно не будет. Прокуратура опечатала аппараты верификации в рамках дела о фальсификации выборов в Грузии>>"Они настолько деструктивны и радикальны по своей природе, что их участие в парламентской жизни будет контрпродуктивным", - сказал Папуашвили. Доказательством тому, по словам премьера, являются последние четыре года. При этом он напомнил, что оппозиция бойкотировала парламент в том числе после парламентских выборов 2020 года, утверждая, что произошла фальсификация. Бойкот оппозиционеры прервали спустя несколько месяцев, после заключения соглашения с властями при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года.По его словам, у этого соглашения были три цели: предоставить оппозиции возможность оказывать влияние на суд, обеспечить контроль оппозиции над ЦИК и провести внеочередные парламентские выборы.Соглашение от 19 апреля предусматривало приостановление назначения судей Верховного суда Грузии до проведения масштабной судебной реформы и внесение поправок в Избирательный кодекс, согласно которым утвердить главу ЦИК можно было только 2/3 депутатов парламента.Также, согласно этому соглашению, если бы правящая партия на выборах в органы местного самоуправления осенью 2021 года не набрала в пропорциональной части более 43% голосов, должны были быть назначены досрочные парламентские выборы. "Грузинская мечта" получила 46,7%.Запад критикует Грузию, а в своем глазу бревна не видят – глава парламента>>В конце июля "Грузинская мечта" вышла из соглашения, заявив, что большая часть оппозиции так и не подписала его. Было отмечено, что односторонняя приверженность к соглашению оскорбительна для правящей партии."Парламент реально не мог выбрать председателя ЦИК, так как было необходимо квалифицированное большинство, соответственно, заместитель-оппозиционер автоматически становился председателем ЦИК", - заявил Кобахидзе. Кроме того, из-за того же квалифицированного большинства парламент не мог выбрать других членов ЦИК, и поэтому большинство в ЦИК переходило в руки оппозиции. "Только представьте, что бы произошло в таком случае, то есть если большинство и пост председателя ЦИК были бы в руках оппозиции. Саботаж, который они пытаются устроить в парламенте, произошел бы в ЦИК, и это коснулось бы выборов. Если бы оппозиция проиграла выборы, выборы вообще не состоялись бы", - отметил Кобахидзе. По словам премьера, тогда оппозиция была сильная, а сейчас у нее нет никаких ресурсов. "Справедливые выборы" "бьют" по ЦИК Грузии гендерной статистикой>>"Сейчас они пытаются войти в одну реку второй раз, что просто невозможно и исключено. Они уже отстреляли "пули", которые должны были использовать сегодня. Они израсходовали все "пули", которые у них были в арсенале четыре года назад, соответственно, сегодняшний их саботаж не имеет никакого эффекта", - заявил Кобахидзе.Выборы в Грузии 2024Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Голосование состоялось 26 октября.Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта" (53,93%). Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации. Всего в выборах участвовали 18 избирательных субъектов."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Власти называют все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. Лидеры "Грузинской мечты" систематически проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Между тем, прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия