https://sputnik-georgia.ru/20241117/skolko-potratili-gorodskie-vlasti-na-infrastrukturnye-proekty-po-obustroystvu-kutaisi-290927656.html
Сколько потратили городские власти на инфраструктурные проекты по обустройству Кутаиси
Сколько потратили городские власти на инфраструктурные проекты по обустройству Кутаиси
Sputnik Грузия
Основная часть средств была направлена на проекты дорожной инфраструктуры и обустройство рекреационных зон 17.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-17T11:09+0400
2024-11-17T11:09+0400
2024-11-17T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэрия третьего по численности населения города Грузии Кутаиси потратила на инфраструктурные проекты в 2024 году 45,5 млн лари, сообщили в пресс-службе городских властей. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Основная часть средств была направлена на проекты дорожной инфраструктуры, обустройство рекреационных зон, а также ремонт культурных и спортивных объектов, покраску фасадов зданий и другое.На данном этапе местные власти ведут восстановительные работы в районе Сапичхия, который располагается в западной части Кутаиси. Согласно проекту, будет отремонтирована главная площадь, устроен "зеленый остров", газоны и уличное освещение. Стоимость работ 555,3 тысячи лари. В Грузии впервые в XXI веке обновили геологические карты регионов>>Кроме того, ведется реконструкция 11-й спортивной школы, где будет обустроен соответствующий современным стандартам баскетбольный зал, полностью отремонтировано существующее здание и двор, площадки для настольного тенниса. Стоимость проекта составляет порядка 2,7 млн лари. Сумма будет выделена из местного бюджета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, кутаиси, общество
Сколько потратили городские власти на инфраструктурные проекты по обустройству Кутаиси
Основная часть средств была направлена на проекты дорожной инфраструктуры и обустройство рекреационных зон
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэрия третьего по численности населения города Грузии Кутаиси потратила на инфраструктурные проекты в 2024 году 45,5 млн лари, сообщили в пресс-службе городских властей.
Основная часть средств была направлена на проекты дорожной инфраструктуры, обустройство рекреационных зон, а также ремонт культурных и спортивных объектов, покраску фасадов зданий и другое.
На данном этапе местные власти ведут восстановительные работы в районе Сапичхия, который располагается в западной части Кутаиси.
Согласно проекту, будет отремонтирована главная площадь, устроен "зеленый остров", газоны и уличное освещение. Стоимость работ 555,3 тысячи лари.
Кроме того, ведется реконструкция 11-й спортивной школы, где будет обустроен соответствующий современным стандартам баскетбольный зал, полностью отремонтировано существующее здание и двор, площадки для настольного тенниса.
Стоимость проекта составляет порядка 2,7 млн лари. Сумма будет выделена из местного бюджета.