https://sputnik-georgia.ru/20241117/skolko-potratili-gorodskie-vlasti-na-infrastrukturnye-proekty-po-obustroystvu-kutaisi-290927656.html

Сколько потратили городские власти на инфраструктурные проекты по обустройству Кутаиси

Сколько потратили городские власти на инфраструктурные проекты по обустройству Кутаиси

Sputnik Грузия

Основная часть средств была направлена на проекты дорожной инфраструктуры и обустройство рекреационных зон 17.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-17T11:09+0400

2024-11-17T11:09+0400

2024-11-17T11:09+0400

грузия

новости

экономика

кутаиси

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/13/250392333_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_07c24ef8426a9512d58c72d8e69147e8.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэрия третьего по численности населения города Грузии Кутаиси потратила на инфраструктурные проекты в 2024 году 45,5 млн лари, сообщили в пресс-службе городских властей. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Основная часть средств была направлена на проекты дорожной инфраструктуры, обустройство рекреационных зон, а также ремонт культурных и спортивных объектов, покраску фасадов зданий и другое.На данном этапе местные власти ведут восстановительные работы в районе Сапичхия, который располагается в западной части Кутаиси. Согласно проекту, будет отремонтирована главная площадь, устроен "зеленый остров", газоны и уличное освещение. Стоимость работ 555,3 тысячи лари. В Грузии впервые в XXI веке обновили геологические карты регионов>>Кроме того, ведется реконструкция 11-й спортивной школы, где будет обустроен соответствующий современным стандартам баскетбольный зал, полностью отремонтировано существующее здание и двор, площадки для настольного тенниса. Стоимость проекта составляет порядка 2,7 млн лари. Сумма будет выделена из местного бюджета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, кутаиси, общество