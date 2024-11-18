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Матч Грузия-Чехия: движение автотранспорта в центре Тбилиси будет ограничено

Матч Грузия-Чехия: движение автотранспорта в центре Тбилиси будет ограничено

Sputnik Грузия

Ограничение будет действовать на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба... 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T17:55+0400

2024-11-18T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси, в связи с запланированным показом матча на площади Первой республики между сборными Грузии и Чехии в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА, вводит ограничения на движение автотранспорта с 17:00 18 ноября до 14:00 20 ноября, сообщили в пресс-служба ведомства.В рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии по футболу сыграет 19 ноября против Чехии в городе Оломоуц.Ограничение будет действовать на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба Костава.Тренер сборной Грузии по футболу назвал состав на матчи с Украиной и Чехией >>Автомобили, движущиеся с проспекта Руставели в сторону улицы Костава, смогут двигаться только в направлении улиц Михаила Джавахишвили и Мераба Костава.Автомобили, движущиеся с улицы Джавахишвили, будут двигаться в сторону Тбилисского государственного концертного зала (Филармония), а с улицы Костава – в сторону проспекта Руставели и площади Свободы.Начало встречи в 23:45.По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с 7 очками. На первом месте – Чехия (8 очков), на третьем – Албания (7 очков), на последнем – Украина (5 очка).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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