https://sputnik-georgia.ru/20241118/match-sbornoy-gruzii-protiv-chekhii-pokazhut-na-bolshom-ekrane-v-tsentre-tbilisi-290964961.html

Матч сборной Грузии против Чехии покажут на большом экране в центре Тбилиси

Матч сборной Грузии против Чехии покажут на большом экране в центре Тбилиси

Sputnik Грузия

Игра грузинской сборной с Чехией является важной и решающей, заявил Каладзе 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Болельщики, которые не смогли купить билеты на матч сборной Грузии против национальной команды Чехии в рамках Лиги наций УЕФА, смогут посмотреть встречу в прямом эфире на большом экране на площади Первой Республики в центре Тбилиси 19 ноября, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Завершающий матч группы против команды Чехии пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц в 23:45 по тбилисскому времени. Первую встречу с чехами в Тбилиси сборная Грузия выиграла с разгромным счетом 4:1. По словам Каладзе, игра грузинской сборной с Чехией является важной и решающей. "Мы все прекрасно знаем, насколько важна победа и три очка на этой встрече", – отметил он. Столичный градоначальник пожелал грузинским игрокам успехов. Кварацхелия: Мамардашвили – герой, который спас Грузию >>В матче пятого тура Лиги наций Грузия в Батуми сыграла вничью с Украиной (1:1). С таким же результатом завершилась вторая игра в группе В1, где Албания дома принимала Чехию. Судьба первого места в группе решится в заключительном туре 19 ноября. В этот вечер Грузия сыграет с Чехией, а Албания – с Украиной. У сборной Грузии после пяти туров семь очков, как и у команды Албании. Лидирует в квартете Чехия с восьмью очками. На последнем месте Украина, у которой пять баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, общество, каха каладзе, чехия, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа