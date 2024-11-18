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Матч сборной Грузии против Чехии покажут на большом экране в центре Тбилиси
Матч сборной Грузии против Чехии покажут на большом экране в центре Тбилиси
Sputnik Грузия
Игра грузинской сборной с Чехией является важной и решающей, заявил Каладзе 18.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-18T16:51+0400
2024-11-18T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Болельщики, которые не смогли купить билеты на матч сборной Грузии против национальной команды Чехии в рамках Лиги наций УЕФА, смогут посмотреть встречу в прямом эфире на большом экране на площади Первой Республики в центре Тбилиси 19 ноября, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Завершающий матч группы против команды Чехии пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц в 23:45 по тбилисскому времени. Первую встречу с чехами в Тбилиси сборная Грузия выиграла с разгромным счетом 4:1. По словам Каладзе, игра грузинской сборной с Чехией является важной и решающей. "Мы все прекрасно знаем, насколько важна победа и три очка на этой встрече", – отметил он. Столичный градоначальник пожелал грузинским игрокам успехов. Кварацхелия: Мамардашвили – герой, который спас Грузию >>В матче пятого тура Лиги наций Грузия в Батуми сыграла вничью с Украиной (1:1). С таким же результатом завершилась вторая игра в группе В1, где Албания дома принимала Чехию. Судьба первого места в группе решится в заключительном туре 19 ноября. В этот вечер Грузия сыграет с Чехией, а Албания – с Украиной. У сборной Грузии после пяти туров семь очков, как и у команды Албании. Лидирует в квартете Чехия с восьмью очками. На последнем месте Украина, у которой пять баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, общество, каха каладзе, чехия, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа
грузия, новости, спорт, общество, каха каладзе, чехия, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа
Матч сборной Грузии против Чехии покажут на большом экране в центре Тбилиси
Игра грузинской сборной с Чехией является важной и решающей, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Болельщики, которые не смогли купить билеты на матч сборной Грузии против национальной команды Чехии в рамках Лиги наций УЕФА, смогут посмотреть встречу в прямом эфире на большом экране на площади Первой Республики в центре Тбилиси 19 ноября, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Завершающий матч группы против команды Чехии пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц в 23:45 по тбилисскому времени. Первую встречу с чехами в Тбилиси сборная Грузия выиграла с разгромным счетом 4:1.
"Много людей ждут завтрашней игры. Соответственно, как и все предыдущие встречи, мы организуем вместе с Федерацией футбола. На площади Республики будут установлены экраны, где болельщики смогут наблюдать за игрой и болеть за сборную Грузии. Желаю успехов нашей команде. Я уверен, что завтра они порадуют всю Грузию хорошей игрой", – заявил Каладзе.
По словам Каладзе, игра грузинской сборной с Чехией является важной и решающей.
"Мы все прекрасно знаем, насколько важна победа и три очка на этой встрече", – отметил он.
Столичный градоначальник пожелал грузинским игрокам успехов.
В матче пятого тура Лиги наций Грузия в Батуми сыграла вничью с Украиной (1:1). С таким же результатом завершилась вторая игра в группе В1, где Албания дома принимала Чехию. Судьба первого места в группе решится в заключительном туре 19 ноября. В этот вечер Грузия сыграет с Чехией, а Албания – с Украиной.
У сборной Грузии после пяти туров семь очков, как и у команды Албании. Лидирует в квартете Чехия с восьмью очками. На последнем месте Украина, у которой пять баллов.