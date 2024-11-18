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В Тбилиси ограничат движение из-за монтажа новогодней иллюминации

В Тбилиси ограничат движение из-за монтажа новогодней иллюминации

Sputnik Грузия

Главную елку столицы у парламента и новогоднее освещение зажгут 6 декабря 18.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Движение транспорта на проспекте царицы Кетеван в Тбилиси будет временно ограничено в связи с установкой новогодней иллюминации 19 и 20 ноября, сообщила мэрия столицы. Мэрия Тбилиси планирует потратить 8,6 миллиона лари на обустройство рождественской деревни и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь.Ограничение будет действовать от площади Авлабари до пересечения с улицей Леха Качинского с 00:00 до 06:00. В указанный период транспортные средства смогут передвигаться по улицам Ирбахи, Цурцумиа, Зурабашвили и Качинского. Празднование Нового года в Тбилиси обойдется в 8,6 миллиона лари >>Автомобильное движение будет возможно со стороны улицы Качинского как в сторону улицы Бочорма, так и в сторону проспекта Царицы Кетеван (с поворотом влево). Кроме того, водители автомобилей будут двигаться от улицы Телави до улицы Бочорма, а также от улицы Иалбузи в направлении левого берега Куры. Всего иллюминации и конструкции будут установлены на 90 улицах и 30 площадях. Монтаж новогодней иллюминации планируется завершить к началу декабря. Главную елку столицы и новогоднее освещение зажгут 6 декабря. В прошлом году мэрия Тбилиси потратила на новогодние мероприятия более 6,5 миллиона лари. Новая главная елка у парламента обошлась бюджету в 720 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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