https://sputnik-georgia.ru/20241119/bezrabotitsa-i-zanyatost-v-gruzii--novaya-statistika-290980521.html

Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

За третий квартал число безработных снизилось на 26,4 тысячи человек, или 10,5% 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T15:31+0400

2024-11-19T15:31+0400

2024-11-19T15:38+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 13,8%, что на 0,1 процентного пункта больше показателя за второй квартал 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". Во втором квартале 2024 года уровень безработицы составлял 13,7%, в первом квартале – 14%, в четвертом квартале 2023 года – 15,3%, в третьем – 15,6%, во втором квартале – 16,7%, а в первом квартале – 18%. Безработица в цифрах Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 13,8%, что на 1,8 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 26,4 тысячи человек, или 10,5%, по сравнению с тем же периодом 2023 года, и составило 225,7 тысячи человек. По данным "Сакстата", уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами. В третьем квартале 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, безработица в городских поселениях снизилась на 2,6 процентного пункта, а в сельских поселениях снизилась на 0,5 процентного пункта и составила 14,1 и 13,4% соответственно. Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В июле-сентябре 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, этот показатель снижен на 1,3 процентного пункта среди женщин, и на 2 процентных пункта среди мужчин, и составил 11,5 и 15,6% соответственно. Активность населения По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 54,7% – на 1 процентный пункт выше по сравнению с тем же периодом 2023 года. "Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился в городских поселениях на 2 процентных пункта, а в сельских поселениях сократился на 0,3 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 1,8 процентного пункта и составил 47,1%", – говорится в материалах "Сакстата". Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в третьем квартале текущего года составила 69,2%, что на 0,2 процентного пункта выше уровня того же периода 2023 года. Рост экономики Грузии позволяет снижать безработицу – премьер >>Число нанятых работников выросло на 31,2 тысячи человек (3,3%) и составило 974,4 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 9,9 тысячи (2,4%) и составило 432,7 тысячи. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В третьем квартале текущего года этот показатель у женщин составил 44,9%, а у мужчин – 66,1%. При этом уровень активности женщин вырос на 1,9 процентного пункта, а мужчин – на 0,2 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, безработица, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"