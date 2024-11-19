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Инфляционные ожидания в Грузии снизились – исследование Нацбанка

Инфляционные ожидания в Грузии снизились – исследование Нацбанка

Sputnik Грузия

По мнению участников опроса, в октябре по сравнению с сентябрем инфляционные ожидания за год снизились 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T09:01+0400

2024-11-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. По сравнению с сентябрем 2024 года инфляционные ожидания в Грузии на трехлетний период в октябре снизились, говорится в отчете по исследованию Национального банка Грузии. В отчете представлены результаты опроса по инфляционным ожиданиям и экономической активности предпринимателей. С другой стороны, по информации регулятора, увеличилось количество участников, которые ожидают изменения цен в относительно невысоком интервале роста, в пределах 2-4% и 4-6%. Как отмечается в отчете, по мнению участников, в октябре по сравнению с сентябрем инфляционные ожидания за год снизились. С одной стороны, снизилось количество респондентов, считающих, что рост цен в следующем году будет в пределах 4-6% и более 8%. С другой стороны, увеличилось количество опрошенных, которые ожидают увеличения изменения потребительских цен в более низком интервале, в пределах 2-4%. Выше прогнозов – вице-премьер о росте экономики Грузии >>Кроме того, согласно опросу, ожидания роста заработной платы в октябре выше, чем в сентябре. В частности, количество респондентов, которые ожидают изменения зарплаты на 10-20% увеличилось. В то же время уменьшилось количество респондентов, которые думают об изменении зарплаты в пределах -10-0%. По словам опрошенных, в октябре эффективность использования ресурсов, необходимых для производства в компании (фактическое использование ресурсов предприятия по сравнению с максимальным использованием), снижена по сравнению с сентябрем. По данным Нацбанка, годовая инфляция (октябрь 2024 года к октябрю 2023 года) в Грузии составила 0,3% при целевом показателе 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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