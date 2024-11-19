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Казахстан и Китай строят контейнерный хаб для роста поставок через Грузию

Казахстан и Китай строят контейнерный хаб для роста поставок через Грузию

Sputnik Грузия

Строительство первого контейнерного хаба на побережье Каспийского моря началось в Мангистауской области в ноябре 2024 года 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T23:39+0400

2024-11-19T23:39+0400

2024-11-19T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Казахстан и Китай начали строительство контейнерного хаба на побережье Каспийского моря для увеличения поставок через Грузию, сообщил Минтранс Казахстана. Строительство первого контейнерного хаба на побережье Каспийского моря началось в Мангистауской области в ноябре 2024 года. В настоящее время ведутся работы по землеустройству. На объекте задействовано более 20 единиц спецтехники. Завершить работы планируется в середине 2025 года. По информации ведомства, контейнерный хаб увеличит пропускную способность порта Актау до 240 тысяч двадцатифутового эквивалента (ДФЭ) в год. Проект реализуется "ГК Порт Ляньюньган" совместно с Актауским морским торговым портом. "Данный проект повысит позицию страны (Казахстана – прим.) в международной логистической системе и расширит потенциал транспортно-логистической сферы", - отмечено в сообщении. Как отметил Минтранс Казахстана, на сегодняшний день показатель по контейнерным перевозкам через морские порты увеличился на 84% и составил 58 тыс. ДФЭ, при этом контейнерные перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) выросли в 2,7 раза. Грузия проведет презентацию "Среднего коридора" в Азербайджане >>Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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