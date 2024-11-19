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Полиция действовала логично – депутат о разгоне акции в Тбилиси
Полиция действовала логично – депутат о разгоне акции в Тбилиси
Sputnik Грузия
Участники акции, опротестовывающие результаты выборов, в воскресенье вечером перекрыли один из центральных проспектов в Тбилиси 19.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Полиция действовала в рамках закона во время разгона акции протеста оппозиции в центре Тбилиси, так как недопустимо, чтобы несколько десятков человек вызвали транспортный коллапс и создавали дискомфорт населению, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. На пересечении улиц Варазисхеви, Меликишвили, Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе вечером в воскресенье были расставлены палатки и скамейки. Движение автомобилей было перекрыто. Полиция начала разгон акции утром во вторник. После стычек сторонников оппозиции с полицейскими ситуация успокоилась. По ее словам, действия протестующих перешли на такой невообразимый уровень радикализма, что они даже мешали движению машин скорой помощи, отметила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Лидеры оппозиции заявляют, что намерены бороться до конца и не собираются прекращать протестные акции. Полиция разогнала акцию оппозиции в центре Тбилиси>>Перед тем, как начать разгон, МВД Грузии опубликовало заявление, в котором призывало организаторов и участников акции подчиниться законному требованию полиции и освободить проезжую часть. В настоящее время полиция полностью заняла проспект Меликишвили в центре Тбилиси, вытеснив протестующих с проезжей части. По данным СМИ, на акции задержаны 11 протестующих, один человек пострадал, его увезли с территории на карете скорой помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия
Полиция действовала логично – депутат о разгоне акции в Тбилиси
11:04 19.11.2024 (обновлено: 11:15 19.11.2024)
Участники акции, опротестовывающие результаты выборов, в воскресенье вечером перекрыли один из центральных проспектов в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Полиция действовала в рамках закона во время разгона акции протеста оппозиции в центре Тбилиси, так как недопустимо, чтобы несколько десятков человек вызвали транспортный коллапс и создавали дискомфорт населению, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.
На пересечении улиц Варазисхеви, Меликишвили, Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе вечером в воскресенье были расставлены палатки и скамейки. Движение автомобилей было перекрыто. Полиция начала разгон акции утром во вторник. После стычек сторонников оппозиции с полицейскими ситуация успокоилась.
"Помимо того, что полиция действовала в рамках закона, она действовала логично, потому что нельзя, чтобы несколько десятков человек с двумя палатками вызвали транспортный коллапс, и в том числе создали дискомфорт большому количеству людей", – заявила Цилосани.
По ее словам, действия протестующих перешли на такой невообразимый уровень радикализма, что они даже мешали движению машин скорой помощи, отметила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"В течение нескольких дней мы наблюдали, как небольшая группа людей пренебрегает правами жителей целого города. Людей ведь не должны тревожить только из-за того, что они не выиграли выборы", – добавила Цилосани.
Лидеры оппозиции заявляют, что намерены бороться до конца и не собираются прекращать протестные акции.
Перед тем, как начать разгон, МВД Грузии опубликовало заявление, в котором призывало организаторов и участников акции подчиниться законному требованию полиции и освободить проезжую часть.
В настоящее время полиция полностью заняла проспект Меликишвили в центре Тбилиси, вытеснив протестующих с проезжей части.
По данным СМИ, на акции задержаны 11 протестующих, один человек пострадал, его увезли с территории на карете скорой помощи.