https://sputnik-georgia.ru/20241119/politsiya-deystvovala-v-ramkakh-zakona--deputat-o-razgone-aktsii-v-tbilisi-290975915.html

Полиция действовала логично – депутат о разгоне акции в Тбилиси

Полиция действовала логично – депутат о разгоне акции в Тбилиси

Sputnik Грузия

Участники акции, опротестовывающие результаты выборов, в воскресенье вечером перекрыли один из центральных проспектов в Тбилиси 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Полиция действовала в рамках закона во время разгона акции протеста оппозиции в центре Тбилиси, так как недопустимо, чтобы несколько десятков человек вызвали транспортный коллапс и создавали дискомфорт населению, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. На пересечении улиц Варазисхеви, Меликишвили, Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе вечером в воскресенье были расставлены палатки и скамейки. Движение автомобилей было перекрыто. Полиция начала разгон акции утром во вторник. После стычек сторонников оппозиции с полицейскими ситуация успокоилась. По ее словам, действия протестующих перешли на такой невообразимый уровень радикализма, что они даже мешали движению машин скорой помощи, отметила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Лидеры оппозиции заявляют, что намерены бороться до конца и не собираются прекращать протестные акции. Полиция разогнала акцию оппозиции в центре Тбилиси>>Перед тем, как начать разгон, МВД Грузии опубликовало заявление, в котором призывало организаторов и участников акции подчиниться законному требованию полиции и освободить проезжую часть. В настоящее время полиция полностью заняла проспект Меликишвили в центре Тбилиси, вытеснив протестующих с проезжей части. По данным СМИ, на акции задержаны 11 протестующих, один человек пострадал, его увезли с территории на карете скорой помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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