https://sputnik-georgia.ru/20241119/prodovolstvennye-banki-poyavyatsya-v-gruzii-v-2025-godu-290972284.html

Продовольственные банки появятся в Грузии в 2025 году

Продовольственные банки появятся в Грузии в 2025 году

Sputnik Грузия

В рамках реализации проекта началось обустройство складских помещений для хранения продуктов и дальнейшей раздачи бенефициарам 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T11:58+0400

2024-11-19T11:58+0400

2024-11-19T11:58+0400

грузия

новости

экономика

продукты питания

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262216185_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fa4a9ef886e8d04dd65f01d42af00037.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Склад "Продовольственного банка", куда магазины и кафе в Грузии смогут сдавать продукты на благотворительность, появится в начале 2025 года, заявил инициатор проекта "Продовольственный банк – Грузия", старший политический советник Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) Джуба Маруашвили. "Продовольственные банки" смогут принимать продукты лишь с неистекшим сроком годности, безопасные для потребления, список которых определило правительство Грузии. Благодаря проекту безвредные и съедобные продукты больше не будут выбрасываться. По его словам, в рамках реализации проекта началось обустройство складских помещений для хранения продуктов и дальнейшей раздачи бенефициарам. Первая пилотная программа проекта будет реализована в муниципалитете Цхалтубо. Продукты будут приниматься в Тбилиси, а раздача – осуществляться в Цхалтубо (регион Имерети). По словам Маруашвили, пилотный процесс продлится 2 года. Уже определено, что продукты в Цхалтубо получит 1 тысяча бенефициаров, которые будут соответствовать критериям для получения продовольствия. Бенефициарами станут люди, которые в нем нуждаются, или те, кто социально уязвим. По его словам, экологической программой ООН через различные методологии установлено, что ежегодно в Грузии выбрасывается около 600 тысяч тонн продовольствия. В список продуктов, которые смогут принять "Продовольственные банки", вошли так называемые сухие продукты низкого риска, такие как крупы, макароны, масло, кетчупы, соусы, супы быстрого приготовления, сухари без начинок, которые несут меньший риск, а также фрукты и овощи. Также благотворительные организации смогут принимать хлебобулочные изделия, если они будут розданы в течение суток после производства. Организациям будет запрещено принимать алкогольные напитки или изготовленные в домашних условиях любые продукты. Эти продукты компании смогут дарить лично, либо передавать продовольственным благотворительным организациям/продовольственным банкам, которые зарегистрируются в качестве благотворительных организаций с основной функцией распределения излишков продуктов. Когда в Грузии появятся продовольственные банки? >>Для авторизации организация должна быть зарегистрирована как бизнес-оператор, должна иметь статус благотворительной организации, удовлетворять требованиям законов о хранении продовольствия и обработки отходов. При этом у организации должны быть внедрены процедуры анализа рисков и критических контрольных точек продуктов, иметься специальные склады для продуктов и система отчета, а также ежегодный план. Для авторизации организации должны представить пакет документов о соответствии требованиям и заявление в Национальное агентство продовольствия. Они будут ответственны за распределение помощи нуждающимся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, продукты питания