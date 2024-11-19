https://sputnik-georgia.ru/20241119/skolko-chelovek-zaderzhala-politsiya-na-aktsii-oppozitsii-v-tbilisi-290979200.html

Сколько человек задержала полиция на акции оппозиции в Тбилиси?

Сколько человек задержала полиция на акции оппозиции в Тбилиси?

Sputnik Грузия

На акции были задержаны те, кто оказал сопротивление полицейским и оскорблял их, заявил глава патрульной полиции 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T13:48+0400

2024-11-19T13:48+0400

2024-11-19T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Шестнадцать человек были задержаны во время разгона акции протеста оппозиции в центре Тбилиси, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на МВД Грузии. На пересечении улиц Варазисхеви, Меликишвили, Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе вечером в воскресенье были расставлены палатки и скамейки. Движение автомобилей было перекрыто. Полиция начала разгон акции утром во вторник. После стычек сторонников оппозиции с полицейскими ситуация успокоилась. По данным МВД Грузии, из 16 задержанных трое были отпущены под подписку, остальные помещены в следственный изолятор. Глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе заявил, что на акции были задержаны те, кто оказал сопротивление полицейским и наносил им оскорбления. Между тем Народный защитник Грузии Леван Иоселиани не согласен с полицией. "Народный защитник отмечает, к тому времени, когда МВД начало задержание (19 ноября 08:18) участников акции, находящихся на проспекте Меликишвили, акция носила мирный характер и вписывалась в стандарты о свободе собраний", – говорится в заявлении аппарата омбудсмена.Полиция действовала логично – депутат о разгоне акции в Тбилиси>>В тоже время со стороны полиции возможно имели место факты несоответствующего обращения или превышения силы, отмечено в заявлении. Народный защитник отдельно отмечает задержание журналиста во время выполнения профессиональных обязанностей и возможные преступления против других представителей СМИ. Он также призывает МВД Грузии обеспечить свободу мирного протеста граждан, а при задержаниях руководствоваться строгими критериями пропорциональности и необходимости. Он также призвал Специальную следственную службу расследовать все возможные признаки преступлений в отношении журналистов и участников акции. Ранее с аналогичной просьбой обратился и медиаомбудсмен. Перед тем, как начать разгон, МВД Грузии опубликовало заявление, в котором призывало организаторов и участников акции подчиниться законному требованию полиции и освободить проезжую часть. В настоящее время полиция полностью заняла проспект Меликишвили в центре Тбилиси, вытеснив протестующих с проезжей части.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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