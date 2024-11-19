https://sputnik-georgia.ru/20241119/zapadnye-politiki-pooschryayut-oppozitsiyu-v-gruzii-i-prizyvayut-k-maydanu--mdinaradze-290981293.html

Западные политики поощряют оппозицию в Грузии и призывают к "Майдану" – Мдинарадзе

Западные политики поощряют оппозицию в Грузии и призывают к "Майдану" – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Действия представителей грузинской оппозиции являются экстремизмом, который поощрен посетившими Грузию иностранными политиками, и... 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T16:08+0400

2024-11-19T16:08+0400

2024-11-19T16:08+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Действия представителей грузинской оппозиции являются экстремизмом, который поощрен посетившими Грузию иностранными политиками, и призывавшими их устроить здесь "Майдан", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Представителей парламентов восьми стран Евросоюза побывали в Тбилиси на прошлой неделе. Вице-спикеры и главы комитетов по иностранным делам парламентов стран ЕС встретились со всеми, кто обвиняет власти Грузии в фальсификации выборов, – президентом Саломе Зурабишвили, оппозицией и представителями неправительственных организаций, а вечером выступили на акции протеста. В зарубежную делегацию вошли представители парламентов Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Финляндии и Франции. Из них самой жесткой риторикой отличается председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, который называет правящую партию Грузии "грузинским кошмаром". Со сцены депутаты парламентов стран ЕС говорили, что кто-то пытается забрать у грузин свободу, демократию, страну в целом и членство в ЕС и НАТО. Европейские политики призывали собравшихся не сдаваться, и подчеркивали, что прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать грузин на пути к демократии и Европе. Грузия хочет в ЕС, а не неоколониального положения – депутат>>Уже к концу недели в воскресенье на пересечении улиц Варазисхеви, Меликишвили, Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе протестующие расставили палатки и скамейки и перекрыли движение автомобилей. Полиция начала разгон акции утром во вторник. После стычек сторонников оппозиции с полицейскими ситуация успокоилась. По данным МВД, на акции были задержали 16 человек в административном порядке, из них трое были освобождены под подписку. Исполнительный секретарь правящей партии выразил благодарность грузинской полиции и министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури за профессиональное и мирное исполнение закона.Перед тем, как начать разгон, МВД Грузии опубликовало заявление, в котором призывало организаторов и участников акции подчиниться законному требованию полиции и освободить проезжую часть. Прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются работать в новоизбранном законодательном органе. Они митингуют на улице и периодически проводят встречи с президентом Саломе Зурабишвили, которая, в свою очередь, как она сама заявляет, систематически находится на связи с западными политиками. На брифинге в понедельник Зурабишвили заявила, что во вторник подаст иск в Конституционный суд Грузии, чтобы доказать нарушение на парламентских выборах двух конституционных принципов – всеобщего и тайного голосования. Между тем, на 25 ноября назначено первое заседание новоизбранного парламента. Выборы 2024 Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение"; "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12. Оппозиционеры отказываются работать в этом парламенте. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом, по их словам, на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей. Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее. Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам. Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены. К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии. Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия