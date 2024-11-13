https://sputnik-georgia.ru/20241113/gruziya-khochet-v-es-a-ne-neokolonialnogo-polozheniya--deputat-290873885.html

Грузия хочет в ЕС, а не неоколониального положения – депутат

Грузия хочет в ЕС, а не неоколониального положения – депутат

Sputnik Грузия

Переступать через собственные ценности – это то, что не имеет никакого отношения к реальным ценностям ЕС, отметил Ираклий Кадагишвили 13.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-13T11:56+0400

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политика

грузия

новости

ираклий кадагишвили

эммануэль макрон

сша

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузия стремится стать частью Евросоюза, а не вступать в новое неоколониальное положение, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили, комментируя требование некоторых западных политиков упразднить закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающий пропаганду ЛГБТ*, и закон "О прозрачности иностранного влияния". Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск в совместном заявлении выразили обеспокоенность "многочисленными нарушениями" на парламентских выборах в Грузии. Они отметили, что не смогут поддержать открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС, если она не изменит курс и не упразднит "противоречащие европейским ценностям" законы. "Переступать через собственные ценности – это то, что не имеет никакого отношения к реальным ценностям ЕС, и что в некоторой степени является рецидивом неоколониальной политики. Грузия не буде подвержена подобным рецидивам. Грузия хочет быть в ЕС, а не вступать в новое неоколониальное положение", – заявил он. При этом политик призвал западных коллег поговорить с Грузией, "как со взрослым государством" и объяснить, почему прозрачность является величайшим врагом Европы.Трамп намерен принять закон, за который Запад критикует Грузию - депутат>>Западные политики обвиняют нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Они считают, что принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, подрывают фундаментальные права человека и создают риски усиления дискриминации части населения. А противники т.н. закона об "иноагентах" утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Разлад между Грузией и Западом ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Что не нравится? Премьер Грузии ответил критикам законов об "иноагентах" и запрете ЛГБТ*>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны. Иванишвили: лучшее и современное оружие порабощения – это пропаганда ЛГБТ*>>Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью". А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, эммануэль макрон, сша, закон об "иноагентах"