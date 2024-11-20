https://sputnik-georgia.ru/20241120/neudachnyy-finish--obzor-matcha-sbornykh-gruzii-i-chekhii-v-lige-natsiy-uefa-291009794.html
Неудачный финиш – обзор матча сборных Грузии и Чехии в Лиге наций УЕФА
Неудачный финиш – обзор матча сборных Грузии и Чехии в Лиге наций УЕФА
Sputnik Грузия
Сборная Грузии на выезде потерпела обидное поражение от сборной Чехии 1:2 20.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-20T10:52+0400
2024-11-20T10:52+0400
2024-11-20T10:52+0400
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Завершился поединок 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Чехии и Грузии. Игра проходила на стадионе "Андрув" в Оломоуце. Сборная Грузии, как и в матче против украинцев, вновь пропустила быстрый гол. На третьей минуте после ошибки Гурама Кашия чехи изящно разыграли мяч и Павел Шульц открыл счет (1:0). На 24 минуте удвоил преимущество сборной Чехии Адам Гложек, который пробил сильно низом по центру ворот со штрафного удара вблизи ворот сборной Грузии (2:0) Грузинские футболисты пытались отыграться, отличный момент был у лидера сборной Хвичи Кварацхелия, но, к сожалению, после его удара мяч угодил в штангу. Сборная Грузии по футболу проиграла Чехии в последнем решающем туре Лиги наций >>Вилли Саньоль сделал первую замену еще до перерыва в связи с неудовлетворительным счетом и игрой. На 38 минуте вместо Георгия Гвелесиани на поле вышел Зурико Давиташвили. Вторую половину встречи грузины начали лучше, вновь был близок к взятию ворот Хвича Кварахелия, но вратарь чехов Матей Ковар сделал сейв. И все же голу суждено было случиться. На 60 минуте после передачи Отара Какабадзе Жорж Микаутадзе с правой ноги шикарным ударом сократил отставание до минимума. Интрига в противостоянии сохранялась до последних минут. В самой концовке матча вышедший на замену Буду Зивзивадзе мог стать главным героем, но не реализовал свои два момента, великолепно сыграл все тот же Матей Ковар. Как итог – поражение, которого могло бы и не быть, но футбол не прощает ошибок. Не хочется винить во всем оборону сборной Грузии, но вторую игру подряд команда начинает не с первой минуты и психологически еще минимум 20 минут приходит в себя и перестраивается. Надеюсь, в будущем тренерский штаб решит эти проблемы.Вилли Саньоль прокомментировал поражение сборной Грузии в результате которого команда заняла третье место в дивизионе "В" Лиги наций. " Нам не хватало агрессии, интенсивности и боеспособности. Я начал менять тактику в первом тайме, мы все больше усиливали атаку, однако, когда ты пропускаешь два гола в начале встречи, потом очень сложно переломить ход игры. Мы ужасно начали первые 20-30 минут. Мы играли ниже своего уровня. Думаю, главная проблема в менталитете. Успехи недавнего прошлого и удачное начало Лиги Наций вселили в нас большие надежды. Теперь нам придется подумать, измениться и снова двигаться вперед. Несмотря на поражение, мы создали несколько хороших голевых моментов. Но мы должны усерднее работать в атаке и обороне, потому что, играя на таком уровне, мы должны не забывать о мелочах", – сказал Вилли Саньоль. Статистика матча Сборная Чехии стала лидером группы 1 дивизиона В Лиги Наций, набрав 11 очков. Чешские футболисты автоматически вышли в дивизион А. Второе место заняла сборная Украина, сборная Грузия – третья. Нас ждет плей-офф за сохранение прописки в дивизионе B.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Неудачный финиш – обзор матча сборных Грузии и Чехии в Лиге наций УЕФА
Сборная Грузии на выезде потерпела обидное поражение от сборной Чехии 1:2
Завершился поединок 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Чехии и Грузии. Игра проходила на стадионе "Андрув" в Оломоуце.
Сборная Грузии, как и в матче против украинцев, вновь пропустила быстрый гол. На третьей минуте после ошибки Гурама Кашия чехи изящно разыграли мяч и Павел Шульц открыл счет (1:0).
На 24 минуте удвоил преимущество сборной Чехии Адам Гложек, который пробил сильно низом по центру ворот со штрафного удара вблизи ворот сборной Грузии (2:0)
Грузинские футболисты пытались отыграться, отличный момент был у лидера сборной Хвичи Кварацхелия, но, к сожалению, после его удара мяч угодил в штангу.
Вилли Саньоль сделал первую замену еще до перерыва в связи с неудовлетворительным счетом и игрой. На 38 минуте вместо Георгия Гвелесиани на поле вышел Зурико Давиташвили.
Вторую половину встречи грузины начали лучше, вновь был близок к взятию ворот Хвича Кварахелия, но вратарь чехов Матей Ковар сделал сейв.
И все же голу суждено было случиться. На 60 минуте после передачи Отара Какабадзе Жорж Микаутадзе с правой ноги шикарным ударом сократил отставание до минимума.
Интрига в противостоянии сохранялась до последних минут. В самой концовке матча вышедший на замену Буду Зивзивадзе мог стать главным героем, но не реализовал свои два момента, великолепно сыграл все тот же Матей Ковар.
Как итог – поражение, которого могло бы и не быть, но футбол не прощает ошибок. Не хочется винить во всем оборону сборной Грузии, но вторую игру подряд команда начинает не с первой минуты и психологически еще минимум 20 минут приходит в себя и перестраивается. Надеюсь, в будущем тренерский штаб решит эти проблемы.
Вилли Саньоль прокомментировал поражение сборной Грузии в результате которого команда заняла третье место в дивизионе "В" Лиги наций.
" Нам не хватало агрессии, интенсивности и боеспособности. Я начал менять тактику в первом тайме, мы все больше усиливали атаку, однако, когда ты пропускаешь два гола в начале встречи, потом очень сложно переломить ход игры.
Мы ужасно начали первые 20-30 минут. Мы играли ниже своего уровня. Думаю, главная проблема в менталитете. Успехи недавнего прошлого и удачное начало Лиги Наций вселили в нас большие надежды. Теперь нам придется подумать, измениться и снова двигаться вперед.
Несмотря на поражение, мы создали несколько хороших голевых моментов. Но мы должны усерднее работать в атаке и обороне, потому что, играя на таком уровне, мы должны не забывать о мелочах", – сказал Вилли Саньоль.
Владение мячом: Чехия 35% – 65% Грузия.
Удары в створ: Чехия 6 – 5 Грузия .
Угловые: Чехия 10 – 6 Грузия.
Фолы: Чехия 13 – 10 Грузия.
Желтые карточки: Чехия 5 – 4 Грузия.
Сборная Чехии стала лидером группы 1 дивизиона В Лиги Наций, набрав 11 очков.
Чешские футболисты автоматически вышли в дивизион А. Второе место заняла сборная Украина, сборная Грузия – третья. Нас ждет плей-офф за сохранение прописки в дивизионе B.