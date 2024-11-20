https://sputnik-georgia.ru/20241120/obvinyaemyy-v-ubiystve-zheny-i-teschi-v-gruzii-prigovoren-k-vysshey-mere-nakazaniya-291018150.html

Обвиняемый в убийстве жены и тещи в Грузии приговорен к высшей мере наказания

Обвиняемый в убийстве жены и тещи в Грузии приговорен к высшей мере наказания

Sputnik Грузия

Мужчина застрелил 21-летнюю жену и тещу посреди бела дня, когда они шли домой вместе с малолетним ребенком 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T14:07+0400

2024-11-20T14:07+0400

2024-11-20T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Руставский городской суд приговорил обвиняемого за убийстве жены и тещи в городе Рустави близ Тбилиси, 27-летнего Георгия Пиралишвили к высшей мере наказания – бессрочному заключению, говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Убийство произошло 22 мая 2024 года в сквере, неподалеку у здания мэрии Рустави, когда женщины возвращались с малолетним ребенком домой из клиники. Ребенка водили к врачу из-за высокой температуры. Мужчина стрелял в жену и тещу из охотничьего ружья. Женщины получили тяжелые ранения в области грудной клетки, в результате чего скончались на месте. В это время ребенок был в коляске. Как выяснилось на суде, с апреля 2023 года по 22 мая 2024 года мужчина по гендерному признаку систематически унижал свою супругу, контролировал ее, а также прибегал к психологическому и физическому насилию. Обвиняемый запрещал своей 21-летней жене ходить куда-либо без него, контролировал как она одевается, запирал дома и запрещал общаться с родственниками. За два месяца до убийства он пытался задушить женщину, из-за чего она обратилась за помощью в клинику, а также переехала с ребенком к матери, сказал обвинитель на суде. Защита обвиняемого утверждала, что 22 мая Пиралишвили действовал в состоянии аффекта, но экспертиза это опровергла. Причиной убийства адвокаты называли подавленное состояние обвиняемого из-за решения супруги развестись. В Грузии снизилась преступность – новая статистика>>По данным СМИ, после убийства Пиралишвили сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Суд признал Пиралишвили виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах двоих членов семьи по гендерному признаку и способом, который заведомо несет угрозу жизни и здоровью людей, а также в систематическом психологическом и физическом насилии. Бессрочное заключение предполагает пожизненное пребывание заключенного в тюрьме. Если же осужденный просидел в тюрьме 20 лет и успешно прошел утвержденную министром юстиции программу подготовки к освобождению лиц, осужденных к бессрочному заключению, суд правомочен условно освободить его от дальнейшего отбывания наказания с испытательным сроком. Суд принимает решение на основании итогового отчета по программе подготовки к освобождению лиц, осужденных к бессрочному лишению свободы, с учетом характера преступления, поведения осужденного во время отбывания наказания, факта совершения им преступления в прошлом, судимости, риска повторного совершения преступления, семейных условий и личности осужденного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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