https://sputnik-georgia.ru/20241120/slova-spikera-palaty-predstaviteley-ssha-dokazali-absurdnost-kritiki-gruzii---papuashvili-291027864.html

Слова спикера Палаты представителей США доказали абсурдность критики Грузии - Папуашвили

Слова спикера Палаты представителей США доказали абсурдность критики Грузии - Папуашвили

Sputnik Грузия

Майк Джонсон заявил, что мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина, и что мужчина не может стать женщиной 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T22:07+0400

2024-11-20T22:07+0400

2024-11-20T22:11+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Принятый парламентом Грузии закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", отмены которого требует оппозиция, регулирует именно тот вопрос, о котором говорил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, написал глава грузинского парламента Шалва Папуашвили в соцсети. Джонсон, отвечая на вопрос о том, является ли избранный член Палаты представителей трансгендер Сара Макбрайд мужчиной или женщиной, сказал, что мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина, и что мужчина не может стать женщиной. Но я также верю, что мы относимся к каждому с достоинством, добавил он. И тут же отметил, что "именно это регулирует закон "о семейных ценностях", отмены которого оппозиция требует под диктовку иностранцев". Этим законом запрещены однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.Отмены закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", так же как и закона "О прозрачности иностранного влияния", требует Запад. Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии>>Западные политики утверждают, что принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, подрывают фундаментальные права человека и создают риски усиления дискриминации части населения. А противники закона о прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ говорят, что он был разработан по образцу российского закона об иноагентах и он по духу и содержанию противоречит нормам и ценностям ЕС.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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