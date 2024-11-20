https://sputnik-georgia.ru/20241120/slova-spikera-palaty-predstaviteley-ssha-dokazali-absurdnost-kritiki-gruzii---papuashvili-291027864.html
Слова спикера Палаты представителей США доказали абсурдность критики Грузии - Папуашвили
Слова спикера Палаты представителей США доказали абсурдность критики Грузии - Папуашвили
Sputnik Грузия
Майк Джонсон заявил, что мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина, и что мужчина не может стать женщиной 20.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-20T22:07+0400
2024-11-20T22:07+0400
2024-11-20T22:11+0400
грузия
новости
шалва папуашвили
сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/14/291028053_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_f48337cebe4d468e76f3847fd04fc741.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Принятый парламентом Грузии закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", отмены которого требует оппозиция, регулирует именно тот вопрос, о котором говорил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, написал глава грузинского парламента Шалва Папуашвили в соцсети. Джонсон, отвечая на вопрос о том, является ли избранный член Палаты представителей трансгендер Сара Макбрайд мужчиной или женщиной, сказал, что мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина, и что мужчина не может стать женщиной. Но я также верю, что мы относимся к каждому с достоинством, добавил он. И тут же отметил, что "именно это регулирует закон "о семейных ценностях", отмены которого оппозиция требует под диктовку иностранцев". Этим законом запрещены однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.Отмены закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", так же как и закона "О прозрачности иностранного влияния", требует Запад. Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии>>Западные политики утверждают, что принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, подрывают фундаментальные права человека и создают риски усиления дискриминации части населения. А противники закона о прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ говорят, что он был разработан по образцу российского закона об иноагентах и он по духу и содержанию противоречит нормам и ценностям ЕС.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/14/291028053_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b2a81244a98d3b75d5be648d15d138f8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, шалва папуашвили, сша
грузия, новости, шалва папуашвили, сша
Слова спикера Палаты представителей США доказали абсурдность критики Грузии - Папуашвили
22:07 20.11.2024 (обновлено: 22:11 20.11.2024)
Майк Джонсон заявил, что мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина, и что мужчина не может стать женщиной
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Принятый парламентом Грузии закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", отмены которого требует оппозиция, регулирует именно тот вопрос, о котором говорил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, написал глава грузинского парламента Шалва Папуашвили в соцсети.
Джонсон, отвечая на вопрос о том, является ли избранный член Палаты представителей трансгендер Сара Макбрайд мужчиной или женщиной, сказал, что мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина, и что мужчина не может стать женщиной. Но я также верю, что мы относимся к каждому с достоинством, добавил он.
"Когда председателю парламента самого богатого, самого сильного, самого влиятельного государства приходится говорить это, наверно, понятно, с какого уровня абсурдом мы имеем дело", - написал Папуашвили.
И тут же отметил, что "именно это регулирует закон "о семейных ценностях", отмены которого оппозиция требует под диктовку иностранцев".
Этим законом запрещены однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.
Отмены закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", так же как и закона "О прозрачности иностранного влияния", требует Запад.
Западные политики утверждают, что принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, подрывают фундаментальные права человека и создают риски усиления дискриминации части населения.
А противники закона о прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ говорят, что он был разработан по образцу российского закона об иноагентах и он по духу и содержанию противоречит нормам и ценностям ЕС.
*Экстремистская организация, запрещенная в России