Вице-премьер Грузии: Средний коридор – главный приоритет для страны
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Грузия – участница многих соглашений и конвенций ООН, что подтверждает ее цель соответствовать международным транспортным стандартам и передовой практике, отметил Давиташвили
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Приоритетом правительства Грузии является повышение устойчивости и долговечности "Среднего коридора", в том числе за счет улучшения инфраструктуры, заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата.
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
Министр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Транспортно-логистический сектор Грузии в последние годы пережил значительный рост – 36% в 2022 году и 13% в 2023 году. Увеличиваются и международные грузопотоки страны: в прошлом году их объем достиг 27 млн тонн. Между тем транспортный сектор остается одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, что указывает на необходимость дальнейших усилий по озеленению сектора", - сказал Леван Давиташвили.
Глава Минэкономики выделил инициативы, способствующие дальнейшему развитию железнодорожного сообщения и повышению потенциала Среднего коридора. Министр остановился на двух основных железнодорожных проектах: модернизации железной дороги и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
Министр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Оба проекта существенно усиливают конкурентоспособность одного из самых экологически чистых видов транспорта – железнодорожного", – отметил Давиташвили.
По его словам, процесс модернизации железной дороги близится к завершению, в результате чего эксплуатационные расходы будут снижены, а годовая пропускная способность дороги увеличится с 27 до 48 миллионов тонн.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
Министр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Он также отметил, что продолжается строительство автодороги Восток-Запад, 70% которой уже открыто для движения.
"Новые дороги строятся в соответствии с европейскими стандартами безопасности дорожного движения, кроме того, действуют т. н. "умные" транспортные системы для дальнейшего повышения эффективности и управления дорожной сетью. Стратегическое значение имеет проект глубоководного порта Анаклия, мощность которого на первом этапе составит не менее 600 000 контейнеров (TEU). Порт будет оснащен новейшими технологиями и оборудованием, соответствующим современным требованиям", — сказал первый вице-премьер-министр.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
Министр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Леван Давиташвили также подчеркнул, что Грузия является участницей многих соглашений и конвенций ООН, что подтверждает ее цель соответствовать международным транспортным стандартам и передовой практике.
Средний коридор
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии.