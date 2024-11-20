https://sputnik-georgia.ru/20241120/vitse-premer-gruzii-sredniy-koridor--glavnyy-prioritet-dlya-strany-291023235.html

Вице-премьер Грузии: Средний коридор – главный приоритет для страны

Вице-премьер Грузии: Средний коридор – главный приоритет для страны

Sputnik Грузия

Грузия – участница многих соглашений и конвенций ООН, что подтверждает ее цель соответствовать международным транспортным стандартам и передовой практике... 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T19:09+0400

2024-11-20T19:09+0400

2024-11-20T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Приоритетом правительства Грузии является повышение устойчивости и долговечности "Среднего коридора", в том числе за счет улучшения инфраструктуры, заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. "Транспортно-логистический сектор Грузии в последние годы пережил значительный рост – 36% в 2022 году и 13% в 2023 году. Увеличиваются и международные грузопотоки страны: в прошлом году их объем достиг 27 млн тонн. Между тем транспортный сектор остается одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, что указывает на необходимость дальнейших усилий по озеленению сектора", - сказал Леван Давиташвили. Глава Минэкономики выделил инициативы, способствующие дальнейшему развитию железнодорожного сообщения и повышению потенциала Среднего коридора. Министр остановился на двух основных железнодорожных проектах: модернизации железной дороги и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. "Оба проекта существенно усиливают конкурентоспособность одного из самых экологически чистых видов транспорта – железнодорожного", – отметил Давиташвили. По его словам, процесс модернизации железной дороги близится к завершению, в результате чего эксплуатационные расходы будут снижены, а годовая пропускная способность дороги увеличится с 27 до 48 миллионов тонн. Он также отметил, что продолжается строительство автодороги Восток-Запад, 70% которой уже открыто для движения. "Новые дороги строятся в соответствии с европейскими стандартами безопасности дорожного движения, кроме того, действуют т. н. "умные" транспортные системы для дальнейшего повышения эффективности и управления дорожной сетью. Стратегическое значение имеет проект глубоководного порта Анаклия, мощность которого на первом этапе составит не менее 600 000 контейнеров (TEU). Порт будет оснащен новейшими технологиями и оборудованием, соответствующим современным требованиям", — сказал первый вице-премьер-министр. Леван Давиташвили также подчеркнул, что Грузия является участницей многих соглашений и конвенций ООН, что подтверждает ее цель соответствовать международным транспортным стандартам и передовой практике. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Началось строительство первого глубоководного порта в Грузии>>Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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