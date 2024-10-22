https://sputnik-georgia.ru/20241022/nachalos-stroitelstvo-pervogo-glubokovodnogo-porta-v-gruzii-290481750.html

Началось строительство первого глубоководного порта в Грузии

Началось строительство первого глубоководного порта в Грузии

Sputnik Грузия

Владельцем 51% доли порта Анаклия будет государство, а остальное получит частный инвестор 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T17:58+0400

2024-10-22T17:58+0400

2024-10-22T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Началось строительство проекта величайшего стратегического значения для Грузии – глубоководного порта в городке Анаклия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на церемонии. Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось еще в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. По его словам, на первом этапе запланировано углубление акватории морского порта, и в результате интенсивных работ есть уже значительный прогресс. Как отметил Кобахидзе, на первом этапе проекта на строительных и логистических работах будут трудоустроены до 500 человек. Пропускная способность порта, как отметил премьер, по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Бельгийская компания Jan de Null была основана в 1938 году, ее оборот составляет 2,5 миллиарда евро, в ней работает более 7 тысяч человек. Когда китайский консорциум станет инвестором порта в Анаклия в Грузии? >>Кобахидзе назвал важным тот факт, что в строительство порта включена компания с высокой международной репутацией, а также с богатым опытом в реализации подобных проектов. В частности, как сказал премьер, Jan de Null полностью или частично реализовал такие проекты, как проект расширения Панамского канала, новый Суэцкий канал в Египте, новый морской порт в Надоре (Марокко), проект углубления порта Гамбург, искусственный остров и пляж Дубая. "Согласитесь, этот список уже говорит об исключительном опыте этой компании, и мы рады участию этой компании в развитии глубоководного порта Анаклия", - заявил он. Владельцем 51% доли порта Анаклия будет государство, а остальное получит частный инвестор. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта. Подписан договор с компанией-партнером Грузии по строительству порта Анаклия >>"Что касается процесса отбора частного партнера для проекта порта, то на данном этапе детали поданного предложения уточняются с китайско-сингапурским консорциумом, после чего в ближайшее время будут подписаны соглашение о партнерстве и концессионное соглашение", - сказал премьер. Кроме того, как заявил Кобахидзе, глубоководный порт Анаклия является стратегическим проектом для Грузии, он будет способствовать экономическому развитию страны, повышению ее регионального и международного значения. Как ранее заявил премьер, после завершения первого этапа, то есть к 2029 году, порт примет первые суда, однако теперь он полагает, что работа будет идти более высокими темпами. "Работы идут интенсивно, непрерывно. Мы надеемся, что нам удастся запустить новую инфраструктуру и начать оперирование портом даже быстрее, чем планировалось", - отметил он. "Через 10 лет Грузию никто не узнает. Когда я смотрю на фундаментальные вопросы, подход и дух того, как вы заботитесь об экономике, я уверен, что Грузию ждет еще один золотой век", – сказал директор бельгийской компании по строительству морской инфраструктуры Jan De Nul Ян Питер де Нул на церемонии.Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже приступили к углублению акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития порта Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.Порт Анаклия увеличит транспортную роль Грузии в "Среднем коридоре" – премьер >> Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, ираклий кобахидзе, порт анаклия