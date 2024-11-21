https://sputnik-georgia.ru/20241121/pravitelstvo-gruzii-zaplatit-bolshe-amerikanskoy-lobbistskoy-kompanii-291032826.html

Правительство Грузии заплатит больше американской лоббистской компании

Правительство Грузии заплатит больше американской лоббистской компании

Sputnik Грузия

Среди обязанностей лоббистской компании – работать над укреплением существующих отношений между Грузией и США 21.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Правительство Грузии внесло изменения в договор, подписанный с нанятой в США лоббистской компании Chartwell Strategy Group, согласно которому выплаты из Резервного фонда правительства для МИД Грузии будут увеличены, говорится в распоряжении правительства. В 2024 году на финансирование услуг компании было выделено 480 000 долларов, согласно изменениям, сумма составит 485 312 долларов, а добавленная сумма, 5 312 долларов, будет использована для командировочных расходов представителей лоббистской компании. Сумма будет выделена из Резервного фонда правительства Министерству иностранных дел, которое выплатит компании соответствующую сумму. Первый контракт с лоббистской компанией был подписан в 2018 году и ежегодно продлевается. Первоначальный контракт на услуги Chartwell Strategy Group составлял $65 000 в месяц, позже он был снижен до $40 000 в месяц.Премьер Грузии "поставил на место" советника Госдепа США>>Согласно данным на сайте Департамента юстиции США, правительство Грузии нанимает компанию для получения помощи для более тесных двусторонних политических и экономических отношений между США и Грузией. Согласно договору, лоббист должен работать над укреплением существующих отношений между двумя странами, поддерживая правительство Грузии, помогая правительству Грузии в установлении связей с Конгрессом и администрацией США, которые увеличивают поддержку Грузии. Кроме того, лоббист будет работать над поддержкой привлечения большего количества прямых иностранных инвестиций в Грузию из США и предоставлять информацию о двусторонних отношениях между Грузией и США американским и мировым СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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