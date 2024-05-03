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Премьер Грузии "поставил на место" советника Госдепа США

Премьер Грузии "поставил на место" советника Госдепа США

Sputnik Грузия

Глава правительства Грузии напомнил Шолле о жестком разгоне акции студентов в Нью-Йорке 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T13:39+0400

2024-05-03T13:39+0400

2024-05-03T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с советником Госдепартамента США по политическим вопросам Дереком Шолле выразил разочарование в связи с двумя попытками революции в Грузии в 2020-2023 годах при поддержке экс-посла США, а также НПО, финансируемых из-за рубежа.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Глава правительства Грузии подчеркнул, что в случае, если бы эти революции увенчались успехом, то сейчас в стране бы открылся второй фронт военных действий против России.Тогда заявления американского посла в Грузии также служили поддержке революционных процессов насильственным путем, отметил Кобахидзе. "Я не выражал обеспокоенности господину Шолле в связи с брутальным разгоном акции протеста студентов в Нью-Йорке", – заключил премьер.О беседе с премьером Грузии на своей странице в соцсети Х написал и Дерек Шолле. Он отметил, что США призывают правительство Грузии еще раз подтвердить приверженность Грузии евроатлантическому будущему.В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство – в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. В последние недели масштабные демонстрации развернулись в кампусах престижных университетов. Многие акции были подавлены полицией.Попытки революциюПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в апреле подробно рассказал, как НПО дважды попытались осуществить революцию в Грузии – в 2020 и в 2022 годах.По его словам, во время парламентских выборов 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов и признала это только спустя пять недель. Она же распространила фальшивую информацию об излишках в протоколах и о том, что якобы ЦИК поздно обнародовал результаты голосования.По его словам, "радикальная оппозиция" воспользовалась этим заключением, как поводом для саботажа парламента. Получившие по итогам выборов депутатский мандат оппозиционеры отказывались от работы в законодательном органе, утверждая, что выборы были сфальсифицированными.Доноров экстремизма и поляризации в Грузии защищают лоббисты – Мдинарадзе>>В конечном счете, как отметил Кобахидзе, 19 апреля 2020 года власти были вынуждены подписать "антиконституционное, кабальное политическое соглашение", т. н. "соглашение Шарля Мишеля" (оно было заключено при посредничестве президента Европейского совета).Согласно соглашению, власти взяли на себя обязательство провести внеочередные парламентские выборы, если осенью того же года они не смогли бы набрать как минимум 43% голосов на выборах в местные органы власти. Барьер "Грузинская мечта" преодолела.Что касается ISFED, эту неправительственную организацию финансирует Агентств США по международному развитию (USAID).США поставили Грузии условия – вице-спикер парламента>>Вторая попытка неправительственных организаций совершить революцию была в июне 2022 года, сказал Кобахидзе.В качестве доказательства он привел выступление со сцены на антиправительственной акции "Домой в Европу" руководителей нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эку Гигаури.По его словам, неправительственные организации решили идти ва-банк, так как надеялись на успех, но их план провалился."Если бы тогда работал закон "О прозрачности иностранного влияния", считаю, что НПО не посмели бы всего этого и больше позаботились бы о репутации доноров", – заявил Кобахидзе.Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, эка гигаури, законопроект об иноагентах