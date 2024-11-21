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Правящая партия пока не определилась с кандидатурой будущего президента Грузии

Правящая партия пока не определилась с кандидатурой будущего президента Грузии

Sputnik Грузия

Кандидатуры министров представит будущий глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T20:01+0400

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саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта", одержавшая победу на парламентских выборах 26 октября, еще не обсуждала кандидатов, которых выдвинут на пост президента, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге после заседания Политсовета. Как стало известно в четверг, 21 ноября, кандидатом на пост премьер-министра от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вновь будет Ираклий Кобахидзе. Информацию о кандидатуре будущего президента страны в правящей партии не оглашали. По его словам, кандидатуры министров представит глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе. "Что касается кандидатов в министры, независимо от того, будут изменения или нет, давайте оставим эти эксклюзивные полномочия, предусмотренные законом, за кандидатом в премьер-министры Ираклием Кобахидзе", – заявил Мдинарадзе. Как ранее заявил премьер Грузии, выборы президента состоятся после того, как заработает парламент XI созыва, предположительно, в начале января 2025 года. Зурабишвили возомнила себя фараоном – депутат о конституционном иске президента Грузии >>Отныне президент Грузии будет избираться не прямым путем, а избирательной коллегией. В коллегию из 300 человек войдут все члены парламента Грузии и законодательных органов автономий Аджарии и Абхазии, а также представители местных совещательных органов, которых выберут партии. Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает в декабре 2024 года. Она была избрана президентом Грузии в 2018 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия