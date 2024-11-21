https://sputnik-georgia.ru/20241121/zurabishvili-vozomnila-sebya-faraonom--deputat-o-konstitutsionnom-iske-prezidenta-gruzii-291035032.html

Зурабишвили возомнила себя фараоном – депутат о конституционном иске президента Грузии

Зурабишвили возомнила себя фараоном – депутат о конституционном иске президента Грузии

Sputnik Грузия

Проведение первой сессии и избрание членов парламента не имеют никакого отношения к конституционному иску, заявил депутат 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T15:17+0400

2024-11-21T15:17+0400

2024-11-21T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили возомнила себя фараоном и подала необоснованный иск в Конституционный суд страны на основе вымышленных норм, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Зурабишвили обратилась в суд 19 ноября. В иске говорится, что итоговые протоколы по выборам в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской АР должны быть признаны неконституционными из-за нарушения принципов всеобщего и тайного голосования, что оказало существенное влияние на окончательные результаты. По его словам, проведение первой сессии и избрание членов парламента не имеют никакого отношения к конституционному иску. "Когда вы оспариваете нормы в Конституции, то в данном случае, будет ли назначено первое заседание или нет, вообще ни при чем", - отметил Мачарашвили. Депутат не исключает, что поведение Зурабишвили связано с агонией, вызванной истечением срока ее президентских полномочий. Срок президентских полномочий Зурабишвили подходит к концу, новые президентские выборы состоятся в Грузии, предположительно, в начале января, после того как заработает парламент XI созыва. Отныне президент Грузии будет избираться не прямым путем, а избирательной коллегией. В коллегию из 300 человек войдут все члены парламента Грузии и законодательных органов автономий Аджарии и Абхазии, а также представители местных совещательных органов, которых выберут партии. Что касается первого заседания нового парламента, то оно состоится 25 ноября – на десятый день после опубликования Центризбиркомом окончательных результатов выборов 26 октября. Один иск – два обвинения Первое обвинение – нарушение принципа всеобщего голосования. О том, что власти Грузии целенаправленно создавали сложности для грузинской диаспоры за рубежом, президент начала говорить еще в предвыборный период. Зурабишвили требовала открытия избирательных участков в том числе за пределами дипмиссий Грузии, а ЦИК настаивал на том, что работа участков только в зданиях посольств и консульств – принятая в мире практика. По закону, избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. Всего было открыто 60 участков в 42 странах. Новый парламент Грузии не сможет приобрести полные полномочия до решения суда – АМЮГ >>Граждане Грузии, которые хотели проголосовать на парламентских выборах за рубежом, но не стояли на консульском учете и не имели регистрации, должны были зарегистрироваться в диппредставительстве или консульстве Грузии, или в специально созданной к предстоящим выборам участковой избирательной комиссии в стране пребывания. В парламентских выборах приняли участие 2 111 834 избирателя (всего – 3 508 294), из них за рубежом проголосовали 34 574 (всего – 95 910). По итогам выборов за рубежом, правящая партия "Грузинская мечта" заняла четвертое место, уступив оппозиционным объединениям "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение" и "Сильная Грузия", а в целом по выборам – одержала победу. Второе обвинение – нарушение принципа тайного голосования. Первой этот вопрос подняла неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии", а позже ее подхватили другие НПО и оппозиция. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Оппозиционеры продолжают наставать на том, что произошла массовая фальсификация выборов, и отказываются признавать результаты выборов и работать в новом парламенте. Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , гурам мачарашвили, "сила народа", единое национальное движение