https://sputnik-georgia.ru/20241120/novyy-parlament-gruzii-ne-smozhet-priobresti-polnye-polnomochiya-do-resheniya-suda---amyug-291021129.html

Новый парламент Грузии не сможет приобрести полные полномочия до решения суда – АМЮГ

Новый парламент Грузии не сможет приобрести полные полномочия до решения суда – АМЮГ

Sputnik Грузия

Президент Грузии требует признать неконституционными итоговые протоколы по выборам в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской АР 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T17:23+0400

2024-11-20T17:23+0400

2024-11-20T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Новый парламент Грузии пока не сможет приобрести полные полномочия, так как вопрос признания полномочий новоизбранных депутатов зависит от решения Конституционного суда, в который подала иск президент Саломе Зурабишвили, говорится в сообщении неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ).Зурабишвили обратилась в суд 19 ноября. В иске говорится, что итоговые протоколы по выборам в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской АР должны быть признаны неконституционными из-за нарушения принципов всеобщего и тайного голосования, что оказало существенное влияние на окончательные результаты. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.АМЮГ детально пояснила все процедуры, которые необходимо пройти для того, чтобы заработал избранный 26 октября парламент."Первое заседание избранного парламента полномочно приступить к работе, если на нем присутствуют как минимум 76 депутатов. После открытия заседания в парламенте создается временная мандатная комиссия. Ей председатель ЦИК на первом заседании передаст необходимые для признания полномочий членов парламента документы", - сказано в сообщении. Эта комиссия должна будет изучить эти документы и отразить результаты в проекте постановления. В постановлении должны быть указаны имена и фамилии избранных депутатов. "Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>"Примечательно, что в документ не вносятся имя и фамилия того, законность избрания которого оспорена в Конституционном суде или в общем суде, а также законность избрания которого сочла подозрительной временная мандатная комиссия парламента", - сказано в сообщении. АМЮГ подчеркнула, что после подведения Центризбиркомом окончательных результатов выборов президент Грузии обратилась в Конституционный суд и потребовала признать эти результаты неконституционными. "Соответственно, этим иском оспорена законность избрания 150 членов. Временная мандатная комиссия не должна вносить имя и фамилию ни одного избранного члена в соответствующее постановление", - сказано в сообщении. В таком случае парламент не сможет признать полномочия как минимум 100 депутатов, как того требует Регламент, и первое заседание парламента придется прервать."Когда удастся поставить перед парламентом вопрос о признании полномочий как минимум 100 депутатов, председатель ЦИК в течение десяти дней после этого созовет заседание парламента", - говорится в сообщении. Оппозиция все же войдет в парламент – премьер Грузии>>Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября.Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" прямо сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту.На брифинге 12 ноября лидеры "Коалиции за перемены" и "Единство – Национальное движение" объявили, что каждый из их партийного списка в письменном виде отказывается от депутатского мандата – как те, кто прошел в парламент, так и остальные из списка, которые, по закону, имеют право занять освобожденные их однопартийцами места.В ответ на это Центризбирком Грузии заявил о невозможности удовлетворения заявлений прошедших в парламент по итогам выборов оппозиционеров, которые требуют не запускать процедуру признания их депутатских мандатов.Акция оппозиции в центре Тбилиси приостановлена – движение автомобилей восстановлено>>ЦИК пояснил, что упразднить можно только ту часть партийного списка, где остались не прошедшие в парламент кандидаты, и то после того, как соберется новый парламент и будут признаны полномочия новоизбранных депутатов. Также после этой процедуры можно изъять свою кандидатуру из списка в индивидуальном порядке.Что касается отказа от мандата, то, по закону, после признания полномочий новоизбранных депутатов, любой из них может обратиться с соответствующим заявлением к парламенту. Удовлетворять это заявление или нет – решает парламент, пояснил ранее глава законодательного органа Шалва Папуашвили.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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