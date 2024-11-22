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Грузии сыграет с Арменией в плей-офф Лиги наций УЕФА
Грузии сыграет с Арменией в плей-офф Лиги наций УЕФА
Sputnik Грузия
Сборная Грузии 20 марта сыграет в гостях, а 23 марта примет соперника на своем поле 22.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет в плей-офф Лиги наций УЕФА за сохранение места в дивизионе В с командой Армении в марте 2025 года, жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне в пятницу, 22 ноября. Матчи плей-офф лиги B/C пройдут 20 и 23 марта. Сборная Грузии 20 марта сыграет в гостях, а 23 марта примет соперника на своем поле. Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник. Неудачный финиш – обзор матча сборных Грузии и Чехии в Лиге наций УЕФА &gt;&gt;Четыре команды дивизиона B, занявшие третье место (включая сборную Грузии), были посеяны в первую корзину, а четыре команды лиги C, занявшие вторые места, – посеяны во вторую. Что касается сборной Украины, которая заняла второе место в группе В1 и опередила Грузию всего на одно очко, то за путевку в дивизион А подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами. Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь очков).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, армения, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, новости, грузия, армения, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа

Грузии сыграет с Арменией в плей-офф Лиги наций УЕФА

16:33 22.11.2024 (обновлено: 17:01 22.11.2024)
© Courtesy of NakrebiСборная Грузии по футболу после игры с Албанией
Сборная Грузии по футболу после игры с Албанией - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2024
© Courtesy of Nakrebi
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Сборная Грузии 20 марта сыграет в гостях, а 23 марта примет соперника на своем поле
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет в плей-офф Лиги наций УЕФА за сохранение места в дивизионе В с командой Армении в марте 2025 года, жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне в пятницу, 22 ноября.
Матчи плей-офф лиги B/C пройдут 20 и 23 марта. Сборная Грузии 20 марта сыграет в гостях, а 23 марта примет соперника на своем поле.
Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник.
Неудачный финиш – обзор матча сборных Грузии и Чехии в Лиге наций УЕФА >>
Четыре команды дивизиона B, занявшие третье место (включая сборную Грузии), были посеяны в первую корзину, а четыре команды лиги C, занявшие вторые места, – посеяны во вторую.
Что касается сборной Украины, которая заняла второе место в группе В1 и опередила Грузию всего на одно очко, то за путевку в дивизион А подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами.
Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь очков).
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