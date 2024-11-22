https://sputnik-georgia.ru/20241122/gruzii-sygraet-s-armeniey-v-pley-off-ligi-natsiy-uefa-291046077.html
Грузии сыграет с Арменией в плей-офф Лиги наций УЕФА
Грузии сыграет с Арменией в плей-офф Лиги наций УЕФА
Sputnik Грузия
Сборная Грузии 20 марта сыграет в гостях, а 23 марта примет соперника на своем поле 22.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-22T16:33+0400
2024-11-22T16:33+0400
2024-11-22T17:01+0400
спорт
новости
грузия
армения
футбол
сборная грузии по футболу
лига наций уефа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0b/289841320_0:111:1440:921_1920x0_80_0_0_2155ebc7dc665d1be3edb0affbcedddd.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет в плей-офф Лиги наций УЕФА за сохранение места в дивизионе В с командой Армении в марте 2025 года, жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне в пятницу, 22 ноября. Матчи плей-офф лиги B/C пройдут 20 и 23 марта. Сборная Грузии 20 марта сыграет в гостях, а 23 марта примет соперника на своем поле. Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник. Неудачный финиш – обзор матча сборных Грузии и Чехии в Лиге наций УЕФА >>Четыре команды дивизиона B, занявшие третье место (включая сборную Грузии), были посеяны в первую корзину, а четыре команды лиги C, занявшие вторые места, – посеяны во вторую. Что касается сборной Украины, которая заняла второе место в группе В1 и опередила Грузию всего на одно очко, то за путевку в дивизион А подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами. Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь очков).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0b/289841320_93:0:1344:938_1920x0_80_0_0_0d3e591091cfaae9ca1409f1bcefb9d4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, армения, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, новости, грузия, армения, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Грузии сыграет с Арменией в плей-офф Лиги наций УЕФА
16:33 22.11.2024 (обновлено: 17:01 22.11.2024)
Сборная Грузии 20 марта сыграет в гостях, а 23 марта примет соперника на своем поле
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет в плей-офф Лиги наций УЕФА за сохранение места в дивизионе В с командой Армении в марте 2025 года, жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне в пятницу, 22 ноября.
Матчи плей-офф лиги B/C пройдут 20 и 23 марта. Сборная Грузии 20 марта сыграет в гостях, а 23 марта примет соперника на своем поле.
Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник.
Четыре команды дивизиона B, занявшие третье место (включая сборную Грузии), были посеяны в первую корзину, а четыре команды лиги C, занявшие вторые места, – посеяны во вторую.
Что касается сборной Украины, которая заняла второе место в группе В1 и опередила Грузию всего на одно очко, то за путевку в дивизион А подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами.
Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь очков).