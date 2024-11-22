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Перепись населения в Грузии: процесс самостоятельной регистрации продлен
Перепись населения в Грузии: процесс самостоятельной регистрации продлен
Sputnik Грузия
Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет, началась в Грузии 14 ноября и продлится до 19 декабря 22.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-22T17:30+0400
2024-11-22T17:30+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Процесс самостоятельного прохождения всеобщей переписи населения Грузии через специальный сайт продлен до 28 ноября, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет, началась в Грузии 14 ноября и продлится до 19 декабря. Первый этап переписи должен был продлиться до 23 ноября. В период с 14 по 23 ноября регистрацию можно пройти самостоятельно, заполнив опросник на сайте. Заполнять можно как в компьютере, так и с мобильного телефона или планшета. А вот на втором этапе, который пройдет с 29 ноября по 19 декабря, данные уже будут собирать интервьюеры, ходя по домам. Всего переписывать население страны будут 12 тысяч человек. Принявшие участие в электронной переписи должны будут предъявить спецкод, который даст им возможность не участвовать в интервью. В опросник переписи входят: имя и фамилия, адрес, возраст, пол, члены семьи, гражданство и национальность, вероисповедание, образование, владение языками, брак и наличие детей, внутренняя миграция, иммиграция, трудоустройство, экономическая активность и состояние здоровья. Всеобщая перепись населения в Грузии началась – подробности >>Кроме того, в опросник входят данные о семье, в том числе ее состав, место проживания, год постройки дома, площадь и количество комнат, благоустройство квартиры или дома – наличие электроэнергии, газа, воды, а также форма владения имуществом. Помимо всеобщей переписи населения пройдет перепись сельского хозяйства. Среди вопросов – площадь земли и форма ее собственности и пользования, структура пахотной земли, число многолетних саженцев, виды лозы и число кустов, число голов скота и крыльев птиц и пчелиных семейств. Предварительные результаты переписи будут известны в июне 2025 года, а окончательные – в июне 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, перепись населения, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, общество, перепись населения, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Перепись населения в Грузии: процесс самостоятельной регистрации продлен
17:30 22.11.2024 (обновлено: 17:45 22.11.2024)
Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет, началась в Грузии 14 ноября и продлится до 19 декабря
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Процесс самостоятельного прохождения всеобщей переписи населения Грузии через специальный сайт продлен до 28 ноября, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет, началась в Грузии 14 ноября и продлится до 19 декабря. Первый этап переписи должен был продлиться до 23 ноября.
"Причиной продления срока самостоятельной регистрации является высокая активность населения. Методом самостоятельной регистрации уже воспользовались десятки тысяч граждан, процесс активно продолжается, и их число увеличивается. Поэтому, исходя из высокого общественного интереса, "Сакстат" решил продлить процесс самостоятельной регистрации в рамках переписи еще на пять дней – до 28 ноября", - говорится в сообщении.
В период с 14 по 23 ноября регистрацию можно пройти самостоятельно, заполнив опросник на сайте. Заполнять можно как в компьютере, так и с мобильного телефона или планшета.
А вот на втором этапе, который пройдет с 29 ноября по 19 декабря, данные уже будут собирать интервьюеры, ходя по домам. Всего переписывать население страны будут 12 тысяч человек. Принявшие участие в электронной переписи должны будут предъявить спецкод, который даст им возможность не участвовать в интервью.
В опросник переписи входят: имя и фамилия, адрес, возраст, пол, члены семьи, гражданство и национальность, вероисповедание, образование, владение языками, брак и наличие детей, внутренняя миграция, иммиграция, трудоустройство, экономическая активность и состояние здоровья.
Кроме того, в опросник входят данные о семье, в том числе ее состав, место проживания, год постройки дома, площадь и количество комнат, благоустройство квартиры или дома – наличие электроэнергии, газа, воды, а также форма владения имуществом.
Помимо всеобщей переписи населения пройдет перепись сельского хозяйства. Среди вопросов – площадь земли и форма ее собственности и пользования, структура пахотной земли, число многолетних саженцев, виды лозы и число кустов, число голов скота и крыльев птиц и пчелиных семейств.
Предварительные результаты переписи будут известны в июне 2025 года, а окончательные – в июне 2026 года.