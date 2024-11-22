https://sputnik-georgia.ru/20241122/perepis-naseleniya-v-gruzii-protsess-samostoyatelnoy-registratsii-prodlen-291046788.html

Перепись населения в Грузии: процесс самостоятельной регистрации продлен

Перепись населения в Грузии: процесс самостоятельной регистрации продлен

Sputnik Грузия

Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет, началась в Грузии 14 ноября и продлится до 19 декабря 22.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-22T17:30+0400

2024-11-22T17:30+0400

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перепись населения

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Процесс самостоятельного прохождения всеобщей переписи населения Грузии через специальный сайт продлен до 28 ноября, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет, началась в Грузии 14 ноября и продлится до 19 декабря. Первый этап переписи должен был продлиться до 23 ноября. В период с 14 по 23 ноября регистрацию можно пройти самостоятельно, заполнив опросник на сайте. Заполнять можно как в компьютере, так и с мобильного телефона или планшета. А вот на втором этапе, который пройдет с 29 ноября по 19 декабря, данные уже будут собирать интервьюеры, ходя по домам. Всего переписывать население страны будут 12 тысяч человек. Принявшие участие в электронной переписи должны будут предъявить спецкод, который даст им возможность не участвовать в интервью. В опросник переписи входят: имя и фамилия, адрес, возраст, пол, члены семьи, гражданство и национальность, вероисповедание, образование, владение языками, брак и наличие детей, внутренняя миграция, иммиграция, трудоустройство, экономическая активность и состояние здоровья. Всеобщая перепись населения в Грузии началась – подробности >>Кроме того, в опросник входят данные о семье, в том числе ее состав, место проживания, год постройки дома, площадь и количество комнат, благоустройство квартиры или дома – наличие электроэнергии, газа, воды, а также форма владения имуществом. Помимо всеобщей переписи населения пройдет перепись сельского хозяйства. Среди вопросов – площадь земли и форма ее собственности и пользования, структура пахотной земли, число многолетних саженцев, виды лозы и число кустов, число голов скота и крыльев птиц и пчелиных семейств. Предварительные результаты переписи будут известны в июне 2025 года, а окончательные – в июне 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, перепись населения, национальная служба статистики грузии "сакстат"