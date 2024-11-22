Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241122/perepis-naseleniya-v-gruzii-protsess-samostoyatelnoy-registratsii-prodlen-291046788.html
Перепись населения в Грузии: процесс самостоятельной регистрации продлен
Перепись населения в Грузии: процесс самостоятельной регистрации продлен
Sputnik Грузия
Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет, началась в Грузии 14 ноября и продлится до 19 декабря 22.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-22T17:30+0400
2024-11-22T17:45+0400
грузия
новости
общество
перепись населения
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285779849_0:211:3078:1942_1920x0_80_0_0_9e9304a3c1bccd5e23237bf3d8d403cc.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Процесс самостоятельного прохождения всеобщей переписи населения Грузии через специальный сайт продлен до 28 ноября, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет, началась в Грузии 14 ноября и продлится до 19 декабря. Первый этап переписи должен был продлиться до 23 ноября. В период с 14 по 23 ноября регистрацию можно пройти самостоятельно, заполнив опросник на сайте. Заполнять можно как в компьютере, так и с мобильного телефона или планшета. А вот на втором этапе, который пройдет с 29 ноября по 19 декабря, данные уже будут собирать интервьюеры, ходя по домам. Всего переписывать население страны будут 12 тысяч человек. Принявшие участие в электронной переписи должны будут предъявить спецкод, который даст им возможность не участвовать в интервью. В опросник переписи входят: имя и фамилия, адрес, возраст, пол, члены семьи, гражданство и национальность, вероисповедание, образование, владение языками, брак и наличие детей, внутренняя миграция, иммиграция, трудоустройство, экономическая активность и состояние здоровья. Всеобщая перепись населения в Грузии началась – подробности &gt;&gt;Кроме того, в опросник входят данные о семье, в том числе ее состав, место проживания, год постройки дома, площадь и количество комнат, благоустройство квартиры или дома – наличие электроэнергии, газа, воды, а также форма владения имуществом. Помимо всеобщей переписи населения пройдет перепись сельского хозяйства. Среди вопросов – площадь земли и форма ее собственности и пользования, структура пахотной земли, число многолетних саженцев, виды лозы и число кустов, число голов скота и крыльев птиц и пчелиных семейств. Предварительные результаты переписи будут известны в июне 2025 года, а окончательные – в июне 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285779849_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e43d27ce4eae4f224c2c7217b0f6438b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, перепись населения, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, общество, перепись населения, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Перепись населения в Грузии: процесс самостоятельной регистрации продлен

17:30 22.11.2024 (обновлено: 17:45 22.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerПрохожие жители на автобусной остановке в старом Тбилиси
Прохожие жители на автобусной остановке в старом Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет, началась в Грузии 14 ноября и продлится до 19 декабря
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Процесс самостоятельного прохождения всеобщей переписи населения Грузии через специальный сайт продлен до 28 ноября, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет, началась в Грузии 14 ноября и продлится до 19 декабря. Первый этап переписи должен был продлиться до 23 ноября.

"Причиной продления срока самостоятельной регистрации является высокая активность населения. Методом самостоятельной регистрации уже воспользовались десятки тысяч граждан, процесс активно продолжается, и их число увеличивается. Поэтому, исходя из высокого общественного интереса, "Сакстат" решил продлить процесс самостоятельной регистрации в рамках переписи еще на пять дней – до 28 ноября", - говорится в сообщении.

В период с 14 по 23 ноября регистрацию можно пройти самостоятельно, заполнив опросник на сайте. Заполнять можно как в компьютере, так и с мобильного телефона или планшета.
А вот на втором этапе, который пройдет с 29 ноября по 19 декабря, данные уже будут собирать интервьюеры, ходя по домам. Всего переписывать население страны будут 12 тысяч человек. Принявшие участие в электронной переписи должны будут предъявить спецкод, который даст им возможность не участвовать в интервью.
В опросник переписи входят: имя и фамилия, адрес, возраст, пол, члены семьи, гражданство и национальность, вероисповедание, образование, владение языками, брак и наличие детей, внутренняя миграция, иммиграция, трудоустройство, экономическая активность и состояние здоровья.
Всеобщая перепись населения в Грузии началась – подробности >>
Кроме того, в опросник входят данные о семье, в том числе ее состав, место проживания, год постройки дома, площадь и количество комнат, благоустройство квартиры или дома – наличие электроэнергии, газа, воды, а также форма владения имуществом.
Помимо всеобщей переписи населения пройдет перепись сельского хозяйства. Среди вопросов – площадь земли и форма ее собственности и пользования, структура пахотной земли, число многолетних саженцев, виды лозы и число кустов, число голов скота и крыльев птиц и пчелиных семейств.
Предварительные результаты переписи будут известны в июне 2025 года, а окончательные – в июне 2026 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0