https://sputnik-georgia.ru/20241114/vseobschaya-perepis-naseleniya-v-gruzii-nachalas--podrobnosti-290901638.html

Всеобщая перепись населения в Грузии началась – подробности

Всеобщая перепись населения в Грузии началась – подробности

Sputnik Грузия

Отказаться от участия в переписи нельзя, при этом все отвечающие на вопросы обязаны предоставить о себе достоверные данные 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T17:05+0400

2024-11-14T17:05+0400

2024-11-14T17:05+0400

грузия

новости

общество

перепись населения

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет, началась в Грузии 14 ноября и продлиться до 19 декабря, сообщила Национальная служба статистики "Сакстат". Для Грузии это будет третья всеобщая перепись населения с момента обретения независимости. До этого перепись проходила в 2002 и в 2014 годах. Перепись будет проходить в два этапа: через специальный сайт и путем прямого интервью по адресам населения. Участие в переписи обязательно. Отказаться от участия в переписи нельзя, при этом все отвечающие на вопросы обязаны предоставить о себе достоверные данные. Единственные, кто может не принимать участие в переписи, это иностранцы с дипломатической неприкосновенностью или иностранные военные. В период с 14 по 23 ноября регистрацию можно пройти самостоятельно, заполнив опросник на сайте. Заполнять можно как в компьютере, так и с мобильного телефона или планшета. А вот на втором этапе, который продлиться с 29 ноября по 19 декабря данные уже будут собирать интервьюеры, ходя по домам. Всего переписывать население страны будут 12 тысяч человек. Принявшие участие в электронной переписи должны будут предъявить спецкод, который даст им возможность не участвовать в интервью. Перепись населения началась раньше в высокогорных регионах Грузии >>В опросник переписи входят: имя и фамилия, адрес, возраст, пол, члены семьи, гражданство и национальность, вероисповедание, образование, владение языками, брак и наличие детей, внутренняя миграция, иммиграция, трудоустройство и экономическая активность и состояние здоровья. Кроме того, в опросник входят данные о семье, в том числе ее состав, место проживания, год постройки дома, площадь и количество комнат, благоустройство квартиры или дома – наличие электроэнергии, газа, воды. Форма владения имуществом. Перепись населения 2024 в Грузии – главные новшества и правила>>Помимо всеобщей переписи населения пройдет также перепись сельского хозяйства. Среди вопросов – площадь земли и форма ее собственности и пользования, структура пахотной земли, число многолетних саженцев, виды лозы и число кустов, число голов скота и крыльев птиц и пчелиных семейств. "Все данные переписи строго конфиденциальны и будут обнародованы лишь в агрегированном состоянии", – заявил Тодрадзе. По его словам, предварительные результаты переписи будут известны в июне 2025 года, а окончательные – в июне 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, перепись населения, национальная служба статистики грузии "сакстат"