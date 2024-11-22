https://sputnik-georgia.ru/20241122/pochemu-sokratilis-prodazhi-kvartir-v-batumi-291041589.html

Почему сократились продажи квартир в Батуми?

Почему сократились продажи квартир в Батуми?

Sputnik Грузия

Продажи квартир в Батуми гражданам Израиля увеличились почти на 55% по сравнению с прошлым годом 22.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-22T14:58+0400

2024-11-22T14:58+0400

2024-11-22T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Темпы продаж недвижимости в самом крупном черноморском курорте Грузии – Батуми, замедлились в 2024 году после рекордно высокого спроса в 2022-2023 годах, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По информации аналитиков, это замедление произошло по ряду причин: постепенного оттока мигрантов, роста цен, высоких процентных ставок и внутриполитической нестабильности. Вместе с тем аналитики видят потенциал роста цен в случае дальнейшего увеличения спроса со стороны иностранных покупателей. В апреле 2024 года аналитики провели опрос шести системных застройщиков, у которых есть текущие строительные проекты в Батуми. Согласно опросу, количество квартир, проданных на первичном рынке, за девять месяцев 2024 года сократилось на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Следует отметить, что данное снижение связано со снижением продаж местным жителям и гражданам России. Напротив, продажи гражданам Израиля увеличились почти на 55% по сравнению с прошлым годом, а продажи гражданам других стран снизились. Жилье на горных курортах: в Бакуриани продажи выросли, а в Гудаури – сократились >>Всего за три квартала 2024 года на вторичном рынке было продано 4 752 квартиры, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и связано с оттоком мигрантов. Средняя цена на первичном рынке Батуми продолжила расти и увеличилась на 3% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя темпы роста цен замедлились. В 2022-2023 годах ежемесячные темпы роста цен составили 2-3%, но в 2024 году они ниже 1%. Кроме того, за девять месяцев общая рыночная стоимость проданных квартир в Батуми составила 675,5 млн долларов, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года и является результатом снижения продаж квартир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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