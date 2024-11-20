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Жилье на горных курортах: в Бакуриани продажи выросли, а в Гудаури – сократились
Жилье на горных курортах: в Бакуриани продажи выросли, а в Гудаури – сократились
Sputnik Грузия
В настоящее время на первичном рынке Бакуриани продаются 16 жилых проектов 20.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-20T15:10+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Продажи недвижимости на горнолыжном курорте Грузии Бакуриани выросли более чем на 50% в третьем квартале 2024 года, а в Гудаури сократились почти на 35%, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart. По данным аналитиков, в третьем квартале текущего года в Бакуриани было продано 352 квартиры, что составляет годовой прирост на 51,1%. Это увеличение произошло главным образом из-за запоздалой регистрации. В соответствии с тенденцией, характерной для Бакуриани, небольшие квартиры (26-50 м2) составили 78,6% от общего объема продаж. При этом 53,4% проданных квартир пришлось на бюджетный ценовой сегмент (< $1000/м2). В настоящее время на первичном рынке Бакуриани продаются 16 жилых проектов. Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за октябрь >>За отчетный период средневзвешенная цена квартир в Бакуриани выросла на 5,4% за год и составила $1035/м2. Общая стоимость проданных квартир в Бакуриани составила 16,6 миллиона долларов, на 62,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Что касается Гудаури, то в июле-сентябре продано 64 квартиры, что на 34,7% меньше по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные >>В тот же период на небольшие квартиры (26-50 м2) пришлось 76,9% общего объема продаж. При этом 43,8% проданных квартир пришлось на средний ценовой сегмент ($1001-1500). В настоящее время в Гудаури продаются шесть завершенных жилых проектов на первичном рынке В третьем квартале 2024 года средневзвешенная цена квартир в Гудаури ненамного снизилась, и составила 1,4 тысячи долларов за квадратный метр. Общая стоимость проданных квартир – 3,9 млн долларов, на 18,5% меньше, чем в аналогичный период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, бакуриани, гудаури, недвижимость, недвижимость в грузии
экономика, грузия, новости, бакуриани, гудаури, недвижимость, недвижимость в грузии
Жилье на горных курортах: в Бакуриани продажи выросли, а в Гудаури – сократились
15:10 20.11.2024 (обновлено: 15:47 20.11.2024)
В настоящее время на первичном рынке Бакуриани продаются 16 жилых проектов
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Продажи недвижимости на горнолыжном курорте Грузии Бакуриани выросли более чем на 50% в третьем квартале 2024 года, а в Гудаури сократились почти на 35%, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart.
По данным аналитиков, в третьем квартале текущего года в Бакуриани было продано 352 квартиры, что составляет годовой прирост на 51,1%. Это увеличение произошло главным образом из-за запоздалой регистрации.
В соответствии с тенденцией, характерной для Бакуриани, небольшие квартиры (26-50 м2) составили 78,6% от общего объема продаж. При этом 53,4% проданных квартир пришлось на бюджетный ценовой сегмент (< $1000/м2).
В настоящее время на первичном рынке Бакуриани продаются 16 жилых проектов.
За отчетный период средневзвешенная цена квартир в Бакуриани выросла на 5,4% за год и составила $1035/м2.
Общая стоимость проданных квартир в Бакуриани составила 16,6 миллиона долларов, на 62,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Что касается Гудаури, то в июле-сентябре продано 64 квартиры, что на 34,7% меньше по сравнению с третьим кварталом 2023 года.
В тот же период на небольшие квартиры (26-50 м2) пришлось 76,9% общего объема продаж. При этом 43,8% проданных квартир пришлось на средний ценовой сегмент ($1001-1500).
В настоящее время в Гудаури продаются шесть завершенных жилых проектов на первичном рынке
В третьем квартале 2024 года средневзвешенная цена квартир в Гудаури ненамного снизилась, и составила 1,4 тысячи долларов за квадратный метр. Общая стоимость проданных квартир – 3,9 млн долларов, на 18,5% меньше, чем в аналогичный период 2023 года.