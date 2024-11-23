https://sputnik-georgia.ru/20241123/kandidatura-prezidenta-aktivno-rassmatrivaetsya--lider-gruzinskoy-mechty-291054592.html

Кандидатура президента активно рассматривается – лидер "Грузинской мечты"

Кандидатура президента активно рассматривается – лидер "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Правящая партия старается принять взвешенное решение, чтобы избежать прошлых ошибок, отметили в "Мечте" 23.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-23T18:08+0400

2024-11-23T18:08+0400

2024-11-23T18:08+0400

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саломе зурабишвили

георгий маргвелашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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президент грузии

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" активно рассматривается вопрос выбора канидидата в президенты, заявил один из лидеров политической силы Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Саломе Зурабишвили стала последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков. По его словам, правящая партия старается принять взвешенное решение, чтобы избежать прошлых ошибок. Два прошлых президента Грузии, Георгий Маргвелашвили и Саломе Зурабишвили – ставленники правящей силы, спустя год после начала правления выступили против "Грузинской мечты" и фактически перешли в оппозицию. Новые правила выборов Президентом Грузии может быть избран обладающий избирательным правом гражданин Грузии в возрасте от 40 лет, проживавший в Грузии не менее 15 лет. Право на выдвижение кандидата в президенты Грузии имеют не менее 30 членов Избирательной коллегии или коллегии выборщиков. В коллегию входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления, с соблюдением принципа пропорционального географического представительства и согласно пропорции по итогам выборов местного самоуправления. ЦИК определит и эту пропорцию. Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата. Когда и как изберут нового президента Грузии?>>Избранным в первом туре выборов считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов полного состава избирательной коллегии. Если президента Грузии не удалось избрать в первом туре, во втором туре голосование проводится между двумя кандидатами с лучшими результатами в первом туре. Избранным во втором туре считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Первый или второй тур выборов считается состоявшимся в случае участия в нем более половины полного состава Избирательной коллегии. Если выборы не состоялись или Избирательная коллегия не смогла избрать президента Грузии, в 30-дневный срок проводятся повторные выборы президента Грузии. Президент Грузии не вправе занимать другую должность, заниматься предпринимательской деятельностью, получать зарплату или другое постоянное вознаграждение за какую-либо иную деятельность. Президент Грузии не может быть членом политической партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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