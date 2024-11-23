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Обвиняемого в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси проверили на вменяемость
Обвиняемого в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси проверили на вменяемость
Sputnik Грузия
Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью 23.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-23T17:17+0400
2024-11-23T17:17+0400
2024-11-23T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Обвиняемый в убийстве с особой жестокостью первой женщины-трансгендера Грузии Кесарии Абрамидзе 26-летний Бека Джаиани был полностью вменяемым на момент совершения преступления, сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Задержанного проверили в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. Теперь его будут судить за совершенное преступление. В противном случае ему грозила бы отправка на лечение. Беке Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Расследование МВД показало, что в день убийства, 18 сентября, Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и задумал встретиться с Абрамидзе. Раскрыты детали убийства первой женщины-трансгендера в Грузии >> По словам обвиняемого, Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети отображающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть. По версии прокуратуры, на почве спора с мотивом мести обвиняемый сначала ударил Кесарию Абрамидзе, а после нанес ножом 28 ранений в разные части тела. От полученных повреждений Кесария Абрамидзе скончалась на месте. Полиция задержала Джаиани на пути в Самтредиа (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кесария абрамидзе, тбилиси, самтредия, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
кесария абрамидзе, тбилиси, самтредия, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
Обвиняемого в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси проверили на вменяемость
Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Обвиняемый в убийстве с особой жестокостью первой женщины-трансгендера Грузии Кесарии Абрамидзе 26-летний Бека Джаиани был полностью вменяемым на момент совершения преступления, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Задержанного проверили в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. Теперь его будут судить за совершенное преступление. В противном случае ему грозила бы отправка на лечение.
Беке Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Расследование МВД показало, что в день убийства, 18 сентября, Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и задумал встретиться с Абрамидзе.
По словам обвиняемого, Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети отображающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть.
По версии прокуратуры, на почве спора с мотивом мести обвиняемый сначала ударил Кесарию Абрамидзе, а после нанес ножом 28 ранений в разные части тела. От полученных повреждений Кесария Абрамидзе скончалась на месте.
Полиция задержала Джаиани на пути в Самтредиа (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории.