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https://sputnik-georgia.ru/20241123/obvinyaemogo-v-ubiystve-zhenschiny-transgendera-v-tbilisi-proverili-na-vmenyaemost-291054928.html
Обвиняемого в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси проверили на вменяемость
Обвиняемого в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси проверили на вменяемость
Sputnik Грузия
Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью 23.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-23T17:17+0400
2024-11-23T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Обвиняемый в убийстве с особой жестокостью первой женщины-трансгендера Грузии Кесарии Абрамидзе 26-летний Бека Джаиани был полностью вменяемым на момент совершения преступления, сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Задержанного проверили в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. Теперь его будут судить за совершенное преступление. В противном случае ему грозила бы отправка на лечение. Беке Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Расследование МВД показало, что в день убийства, 18 сентября, Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и задумал встретиться с Абрамидзе. Раскрыты детали убийства первой женщины-трансгендера в Грузии &gt;&gt; По словам обвиняемого, Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети отображающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть. По версии прокуратуры, на почве спора с мотивом мести обвиняемый сначала ударил Кесарию Абрамидзе, а после нанес ножом 28 ранений в разные части тела. От полученных повреждений Кесария Абрамидзе скончалась на месте. Полиция задержала Джаиани на пути в Самтредиа (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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кесария абрамидзе, тбилиси, самтредия, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
кесария абрамидзе, тбилиси, самтредия, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии

Обвиняемого в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси проверили на вменяемость

17:17 23.11.2024
© courtesy of Kesaria Abramidze archiveКесария Абрамидзе
Кесария Абрамидзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2024
© courtesy of Kesaria Abramidze archive
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Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Обвиняемый в убийстве с особой жестокостью первой женщины-трансгендера Грузии Кесарии Абрамидзе 26-летний Бека Джаиани был полностью вменяемым на момент совершения преступления, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Задержанного проверили в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. Теперь его будут судить за совершенное преступление. В противном случае ему грозила бы отправка на лечение.
Беке Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Расследование МВД показало, что в день убийства, 18 сентября, Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и задумал встретиться с Абрамидзе.
Раскрыты детали убийства первой женщины-трансгендера в Грузии >>
По словам обвиняемого, Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети отображающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть.
По версии прокуратуры, на почве спора с мотивом мести обвиняемый сначала ударил Кесарию Абрамидзе, а после нанес ножом 28 ранений в разные части тела. От полученных повреждений Кесария Абрамидзе скончалась на месте.
Полиция задержала Джаиани на пути в Самтредиа (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории.
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