https://sputnik-georgia.ru/20241123/obvinyaemogo-v-ubiystve-zhenschiny-transgendera-v-tbilisi-proverili-na-vmenyaemost-291054928.html

Обвиняемого в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси проверили на вменяемость

Обвиняемого в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси проверили на вменяемость

Sputnik Грузия

Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью 23.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-23T17:17+0400

2024-11-23T17:17+0400

2024-11-23T17:17+0400

кесария абрамидзе

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Обвиняемый в убийстве с особой жестокостью первой женщины-трансгендера Грузии Кесарии Абрамидзе 26-летний Бека Джаиани был полностью вменяемым на момент совершения преступления, сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Задержанного проверили в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. Теперь его будут судить за совершенное преступление. В противном случае ему грозила бы отправка на лечение. Беке Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Расследование МВД показало, что в день убийства, 18 сентября, Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и задумал встретиться с Абрамидзе. Раскрыты детали убийства первой женщины-трансгендера в Грузии >> По словам обвиняемого, Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети отображающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть. По версии прокуратуры, на почве спора с мотивом мести обвиняемый сначала ударил Кесарию Абрамидзе, а после нанес ножом 28 ранений в разные части тела. От полученных повреждений Кесария Абрамидзе скончалась на месте. Полиция задержала Джаиани на пути в Самтредиа (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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