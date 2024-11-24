https://sputnik-georgia.ru/20241124/mvd-gruzii-blokirovanie-parlamenta---eto-ugolovnoe-prestuplenie-291063470.html

МВД Грузии: блокирование парламента – это уголовное преступление

МВД Грузии: блокирование парламента – это уголовное преступление

Sputnik Грузия

МВД призвало участников и организаторов планируемого митинга не выходить за установленные законом рамки собраний/манифестаций 24.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-24T13:21+0400

2024-11-24T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Организаторам и участникам акции протеста 24 ноября, за день до первого заседания парламента 11-го созыва, следует воздержаться от блокирования здания законодательного органа, что является уголовным преступлением, говорится в заявлении ведомства. Лидеры и сторонники не признающих результатов выборов оппозиционных партий в воскресенье, 24 ноября, соберутся на площади Республики в Тбилиси. Затем они маршем отправятся к зданию парламента, где останутся на ночь, чтобы с утра помешать правящей партии провести первое заседание новоизбранного парламента. По информации МВД, через СМИ и социальные сети лидерами оппозиционной партии распространяется информация о том, что целью акции является воспрепятствование проведению первой сессии парламента 11-го созыва. Достигнуть цели протестующие планируют различными методами. Как отмечено в заявлении ведомства, перечень объектов стратегического и/или особого значения, среди которых здания парламента Грузии и правительственной администрации, был определен постановлением №361 правительства Грузии от 23 октября 2024 года. Первое заседание новоизбранного парламента Грузии назначено на 25 ноября. Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. В ответ на это Центризбирком Грузии заявил о невозможности удовлетворения заявлений прошедших в парламент по итогам выборов оппозиционеров, которые требуют не запускать процедуру признания их депутатских мандатов. Впервые за новейшую историю Грузии президент не откроет заседание нового парламента >>ЦИК пояснил, что упразднить можно только ту часть партийного списка, где остались не прошедшие в парламент кандидаты, и то после того, как соберется новый парламент и будут признаны полномочия новоизбранных депутатов. Также после этой процедуры можно изъять свою кандидатуру из списка в индивидуальном порядке. Что касается отказа от мандата, то, по закону, после признания полномочий новоизбранных депутатов, любой из них может обратиться с соответствующим заявлением к парламенту. Удовлетворять это заявление или нет – решает парламент, пояснил ранее глава законодательного органа Шалва Папуашвили. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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