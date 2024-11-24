https://sputnik-georgia.ru/20241124/mvd-gruzii-blokirovanie-parlamenta---eto-ugolovnoe-prestuplenie-291063470.html
МВД Грузии: блокирование парламента – это уголовное преступление
МВД Грузии: блокирование парламента – это уголовное преступление
Sputnik Грузия
МВД призвало участников и организаторов планируемого митинга не выходить за установленные законом рамки собраний/манифестаций 24.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-24T13:21+0400
2024-11-24T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Организаторам и участникам акции протеста 24 ноября, за день до первого заседания парламента 11-го созыва, следует воздержаться от блокирования здания законодательного органа, что является уголовным преступлением, говорится в заявлении ведомства. Лидеры и сторонники не признающих результатов выборов оппозиционных партий в воскресенье, 24 ноября, соберутся на площади Республики в Тбилиси. Затем они маршем отправятся к зданию парламента, где останутся на ночь, чтобы с утра помешать правящей партии провести первое заседание новоизбранного парламента. По информации МВД, через СМИ и социальные сети лидерами оппозиционной партии распространяется информация о том, что целью акции является воспрепятствование проведению первой сессии парламента 11-го созыва. Достигнуть цели протестующие планируют различными методами. Как отмечено в заявлении ведомства, перечень объектов стратегического и/или особого значения, среди которых здания парламента Грузии и правительственной администрации, был определен постановлением №361 правительства Грузии от 23 октября 2024 года. Первое заседание новоизбранного парламента Грузии назначено на 25 ноября. Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. В ответ на это Центризбирком Грузии заявил о невозможности удовлетворения заявлений прошедших в парламент по итогам выборов оппозиционеров, которые требуют не запускать процедуру признания их депутатских мандатов. Впервые за новейшую историю Грузии президент не откроет заседание нового парламента >>ЦИК пояснил, что упразднить можно только ту часть партийного списка, где остались не прошедшие в парламент кандидаты, и то после того, как соберется новый парламент и будут признаны полномочия новоизбранных депутатов. Также после этой процедуры можно изъять свою кандидатуру из списка в индивидуальном порядке. Что касается отказа от мандата, то, по закону, после признания полномочий новоизбранных депутатов, любой из них может обратиться с соответствующим заявлением к парламенту. Удовлетворять это заявление или нет – решает парламент, пояснил ранее глава законодательного органа Шалва Папуашвили. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мвд грузии, парламент грузии
политика, грузия, новости, мвд грузии, парламент грузии
МВД Грузии: блокирование парламента – это уголовное преступление
13:21 24.11.2024 (обновлено: 13:40 24.11.2024)
МВД призвало участников и организаторов планируемого митинга не выходить за установленные законом рамки собраний/манифестаций
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Организаторам и участникам акции протеста 24 ноября, за день до первого заседания парламента 11-го созыва, следует воздержаться от блокирования здания законодательного органа, что является уголовным преступлением, говорится в заявлении ведомства.
Лидеры и сторонники не признающих результатов выборов оппозиционных партий в воскресенье, 24 ноября, соберутся на площади Республики в Тбилиси. Затем они маршем отправятся к зданию парламента, где останутся на ночь, чтобы с утра помешать правящей партии провести первое заседание новоизбранного парламента.
"Блокирование стратегического или особо важного объекта прямо запрещено законом, что является наказуемым деянием согласно статье 222 УК Грузии. Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет для лица, совершившего это преступление, а если деяние совершено в группе – лишение свободы на срок до 4 лет", – говорится в заявлении.
По информации МВД, через СМИ и социальные сети лидерами оппозиционной партии распространяется информация о том, что целью акции является воспрепятствование проведению первой сессии парламента 11-го созыва. Достигнуть цели протестующие планируют различными методами.
Как отмечено в заявлении ведомства, перечень объектов стратегического и/или особого значения, среди которых здания парламента Грузии и правительственной администрации, был определен постановлением №361 правительства Грузии от 23 октября 2024 года.
"Мы предупреждаем участников и организаторов планируемого митинга не выходить за установленные законом рамки собраний/манифестаций и воздерживаться от противоправных действий. В противном случае полиция примет все соответствующие правовые меры для предотвращения незаконных действий", – говорится в заявлении.
Первое заседание новоизбранного парламента Грузии назначено на 25 ноября. Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября.
Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.
В ответ на это Центризбирком Грузии заявил о невозможности удовлетворения заявлений прошедших в парламент по итогам выборов оппозиционеров, которые требуют не запускать процедуру признания их депутатских мандатов.
ЦИК пояснил, что упразднить можно только ту часть партийного списка, где остались не прошедшие в парламент кандидаты, и то после того, как соберется новый парламент и будут признаны полномочия новоизбранных депутатов. Также после этой процедуры можно изъять свою кандидатуру из списка в индивидуальном порядке.
Что касается отказа от мандата, то, по закону, после признания полномочий новоизбранных депутатов, любой из них может обратиться с соответствующим заявлением к парламенту. Удовлетворять это заявление или нет – решает парламент, пояснил ранее глава законодательного органа Шалва Папуашвили.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.