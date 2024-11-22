https://sputnik-georgia.ru/20241122/vpervye-za-noveyshuyu-istoriyu-gruzii-prezident-ne-otkroet-zasedanie-novogo-parlamenta-291047480.html

Впервые за новейшую историю Грузии президент не откроет заседание нового парламента

Впервые за новейшую историю Грузии президент не откроет заседание нового парламента

Sputnik Грузия

Глава законодательного органа детально разъяснил процедуры первого дня работы парламента 22.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-22T19:36+0400

2024-11-22T19:36+0400

2024-11-22T19:36+0400

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саломе зурабишвили

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Первое заседание новоизбранного парламента Грузии вместо президента Грузии Саломе Зурабишвили откроет самый старший депутат нового созыва Владимир Кахадзе, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно Конституции Грузии, первое заседание парламента созывает и открывает президент страны. Однако, впервые в новейшей истории Грузии, президент не стала назначать заседание парламента, а вместо этого 19 ноября обратилась в Конституционный суд. Зурабишвили, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их НПО утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября. Глава законодательного органа детально разъяснил процедуры первого дня работы парламента. По словам Папуашвили, Центральная избирательная комиссия уже изготовила временные удостоверения для новоизбранных депутатов. "Поэтому все избранные члены должны забрать из ЦИКа эти временные мандаты. 25 ноября с 11 часов начнется регистрация. Регистрация письменная, поскольку пока, естественно, новые члены парламента не введены в электронную систему", - пояснил Папуашвили. В 11 часов, по словам Папуашвили, у зала заседания парламента с помощью списков новых членов парламента введут в систему регистрации. Что касается повестки дня первого заседания, который, по словам Папуашвили, установлен регламентом, то первым вопросом будет признание полномочий членов парламента. "Вы знаете, что в этот процесс включен и глава ЦИК. После его доклада полномочия всех 150 членов парламента будут признаны, и этот вопрос будет поставлен на голосование", - сказал Папуашвили. Далее, по словам Папуашвили, объявляется перерыв, во время которого формируются фракции. Затем вновь объявляется перерыв, во время которого формируются комитеты, и после этого – избрание глав комитетов на заседании. "Соответственно, на первом заседании у нас будет три основных вопроса – признание полномочий парламента, в том числе признание полномочий членов парламента, избрание председателя и заместителей председателя и избрание глав комитетов", - заявил Папуашвили. Первое заседание новоизбранного парламента Грузии назначено на 25 ноября. Папуашвили: 25 ноября все увидят позорное, недостойное лицо оппозиции в Грузии >>Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" прямо сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту. Зурабишвили возомнила себя фараоном – депутат о конституционном иске президента Грузии >>На брифинге 12 ноября лидеры "Коалиции за перемены" и "Единство – Национальное движение" объявили, что каждый из их партийного списка в письменном виде отказывается от депутатского мандата – как те, кто прошел в парламент, так и остальные из списка, которые, по закону, имеют право занять освобожденные их однопартийцами места. В ответ на это Центризбирком Грузии заявил о невозможности удовлетворения заявлений прошедших в парламент по итогам выборов оппозиционеров, которые требуют не запускать процедуру признания их депутатских мандатов. ЦИК пояснил, что упразднить можно только ту часть партийного списка, где остались не прошедшие в парламент кандидаты, и то после того, как соберется новый парламент и будут признаны полномочия новоизбранных депутатов. Также после этой процедуры можно изъять свою кандидатуру из списка в индивидуальном порядке. Новый парламент Грузии не сможет приобрести полные полномочия до решения суда – АМЮГ >>Что касается отказа от мандата, то, по закону, после признания полномочий новоизбранных депутатов, любой из них может обратиться с соответствующим заявлением к парламенту. Удовлетворять это заявление или нет – решает парламент, пояснил ранее глава законодательного органа Шалва Папуашвили. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, владимир кахадзе, саломе зурабишвили , парламент грузии