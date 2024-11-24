https://sputnik-georgia.ru/20241124/ombudsmen-gruzii-prizval-silovikov-i-uchastnikov-aktsii-ne-narushat-zakon-291066347.html

Омбудсмен Грузии призвал силовиков и участников акции не нарушать закон

Омбудсмен Грузии призвал силовиков и участников акции не нарушать закон

Sputnik Грузия

Любое применение силы или специальных средств сотрудниками правоохранительных органов должно соответствовать строгому критерию необходимости и соразмерности 24.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-24T19:14+0400

2024-11-24T19:14+0400

2024-11-24T19:14+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призвал правоохранителей при осуществлении своих полномочий во время акции протеста 24 ноября не выходить за рамки законодательства, а участников и организаторов митинга не выходить за рамки мирных собраний, говорится в распространенном сообщении. Лидеры и сторонники не признающих результатов выборов оппозиционных партий в воскресенье, 24 ноября, соберутся на площади Республики в Тбилиси. Затем они маршем отправятся к зданию парламента, где останутся на ночь, чтобы с утра 25 ноября помешать правящей партии провести первое заседание парламента. МВД Грузии призвало оппозиционеров не блокировать вход в здание парламента, напомнив, что это уголовно наказуемо. В любом случае, предусмотренном законом, при необходимости протестующим должен быть предоставлен разумный срок для выполнения законного требования полиции. Как отмечено в сообщении аппарата народного защитника, любое применение силы или специальных средств сотрудниками правоохранительных органов должно соответствовать строгому критерию необходимости и соразмерности, а любому использованию специальных средств должно предшествовать предупреждение. МВД Грузии: блокирование парламента – это уголовное преступление >>Кроме того, омбудсмен призвал не мешать работе журналистов и обеспечить их безопасность. Представители Народного защитника в пределах своих полномочий будут контролировать ход действий и в случае необходимости будут реагировать соответствующим образом. Начало акции-шествия к парламенту от площади Республики в Тбилиси в 21:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван иоселиани, народный защитник грузии, парламент грузии