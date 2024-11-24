https://sputnik-georgia.ru/20241124/v-parlamente-gruzii-v-ponedelnik-budet-deystvovat-osobyy-rezhim-bezopasnosti-291065955.html

В парламенте Грузии в понедельник будет действовать особый режим безопасности

В парламенте Грузии в понедельник будет действовать особый режим безопасности

Sputnik Грузия

Во время действия желтого уровня вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей 24.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-24T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник, 25 ноября, запланировано первое заседание новоизбранного парламента 11-го созыва, ограничивается – вводится желтый уровень безопасности, говорится в заявлении законодательного органа. На парламентские мероприятия будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами, в здание будет допущено не более двух аккредитованных групп телевещателей/телемедиа от каждого вещателя. В парламенте Грузии с сентября 2023 года действуют несколько уровней обеспечения безопасности. Зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации. Во время действия желтого уровня вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей. Первое заседание новоизбранного парламента Грузии назначено на 25 ноября. Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября. МВД Грузии: блокирование парламента – это уголовное преступление >>Часть оппозиции планирует собраться на акцию протеста 24 ноября на площади Республики, а затем перейти к зданию парламента, переночевать там и с утра заблокировать вход в здание для новоизбранных депутатов. МВД Грузии уже распространило заявление, в котором напомнило протестующим о том, что блокирование здания парламента является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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