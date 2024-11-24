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В парламенте Грузии в понедельник будет действовать особый режим безопасности
В парламенте Грузии в понедельник будет действовать особый режим безопасности
Sputnik Грузия
Во время действия желтого уровня вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей 24.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-24T17:12+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник, 25 ноября, запланировано первое заседание новоизбранного парламента 11-го созыва, ограничивается – вводится желтый уровень безопасности, говорится в заявлении законодательного органа. На парламентские мероприятия будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами, в здание будет допущено не более двух аккредитованных групп телевещателей/телемедиа от каждого вещателя. В парламенте Грузии с сентября 2023 года действуют несколько уровней обеспечения безопасности. Зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации. Во время действия желтого уровня вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей. Первое заседание новоизбранного парламента Грузии назначено на 25 ноября. Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября. МВД Грузии: блокирование парламента – это уголовное преступление >>Часть оппозиции планирует собраться на акцию протеста 24 ноября на площади Республики, а затем перейти к зданию парламента, переночевать там и с утра заблокировать вход в здание для новоизбранных депутатов. МВД Грузии уже распространило заявление, в котором напомнило протестующим о том, что блокирование здания парламента является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, парламент грузии
грузия, новости, политика, парламент грузии
В парламенте Грузии в понедельник будет действовать особый режим безопасности
17:12 24.11.2024 (обновлено: 17:27 24.11.2024)
Во время действия желтого уровня вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник, 25 ноября, запланировано первое заседание новоизбранного парламента 11-го созыва, ограничивается – вводится желтый уровень безопасности, говорится в заявлении законодательного органа.
На парламентские мероприятия будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами, в здание будет допущено не более двух аккредитованных групп телевещателей/телемедиа от каждого вещателя.
"В соответствии с приказом председателя парламента Грузии №1/259/23 от 4 сентября 2023 года "Об утверждении правил безопасности во Дворце парламента Грузии", с 25 ноября этого года во Дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности – посетителям ограничивается вход во дворец парламента", – говорится в сообщении.
В парламенте Грузии с сентября 2023 года действуют несколько уровней обеспечения безопасности. Зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации.
Во время действия желтого уровня вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей.
Первое заседание новоизбранного парламента Грузии назначено на 25 ноября. Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября.
Часть оппозиции планирует собраться на акцию протеста 24 ноября на площади Республики, а затем перейти к зданию парламента, переночевать там и с утра заблокировать вход в здание для новоизбранных депутатов.
МВД Грузии уже распространило заявление, в котором напомнило протестующим о том, что блокирование здания парламента является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы от двух до четырех лет.