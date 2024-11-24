https://sputnik-georgia.ru/20241124/vnimanie-avtomobilistov-s-1-dekabrya-ispolzovanie-zimney-reziny-v-gruzii-obyazatelno-291062105.html

Внимание автомобилистов: С 1 декабря использование зимней резины в Грузии обязательно

Внимание автомобилистов: С 1 декабря использование зимней резины в Грузии обязательно

Sputnik Грузия

Проезд на летней резине будет категорически запрещен на участке Млета-Коби единственного сухопутного пути в направлении грузино-российской границы –... 24.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-24T11:09+0400

2024-11-24T11:09+0400

2024-11-24T11:26+0400

грузия

новости

общество

мвд грузии

автомобили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1d/285319324_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_80d75b37c8529e566420fb5d7159a864.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Использование зимней резины с 1 декабря обязательно на определенных участках дорог Грузии как международного, так и государственного значения. Согласно постановлению правительства, полиция не будет пропускать автомобили на летней резине в указанный период на участках от узла Осиаури до узла Сурами, а также от Рикоткого перевала до Цева трассы, соединяющей Восточную и Западную Грузию, Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Кроме того, проезд на летней резине будет категорически запрещен на участке Млета-Коби единственного сухопутного пути в направлении грузино-российской границы – Мцхета-Степанцминда-Ларс. А также подобное ограничение будет действовать на участке от поворота на Дманиси до Гегути трассы, ведущей к грузино-армянской границе, Поничала-Марнеули-Гегути, на участке Квишхети-Вале трассы в направлении Турции-Хашури-Ахалцихе-Вале, на объездной трассе ЗАГЭС-Рустави, на участке от Ахалцихе до границы с Арменией трассы Ахалцихе-Ниноцминда. Осторожно, грузинские водители: чего стоит опасаться на дорогах Грузии? >>Запрет на летние шины будет также действовать на трассе Ахалкалаки-Карцахи в направлении границы с Турцией. Подобные ограничения введут также на 1,3 тысячи километрах внутренних дорог, в том числе на ряде участков трасс Батуми-Ахалцихе, Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, Кутаиси-Алпана-Мамисони, Тианети-Заридзееби-Жинвали, Тбилиси-Тианети, Тбилиси-Манглиси, Вазиани-Гомбори-Телави, в поселке Бакуриани, Чохатаури-Бахмаро и других. Какой должна быть зимняя резина Согласно требованиям, определенным постановлением правительства Грузии, срок изготовления шин должен быть не менее 10 лет, год изготовления должен быть виден, глубина ходовой части протектора должна быть не менее 3 миллиметров для легковых автомобилей и грузовиков и не менее 4 миллиметров для микроавтобусов и автобусов весом менее 5 тонн. На шинах должен быть символ снежинки. Цепи противоскольжения должны быть заводского изготовления, соответствовать диаметру шин и должны использоваться только для проезда по снегу или льду. Права полиции Полицейские в Грузии будут иметь право проверить все шины автомобиля на соответствие нормам и могут для этого попросить автомобиль съехать с дороги, осмотр производится визуально, для измерения глубины протектора сотрудники полиции имеют право использовать специальное оборудование. Если автомобиль не соответствует требованиям, владельца имеют право оштрафовать, запретить проезд и даже изъять автомобиль, если он несет потенциальную угрозу другим участникам дорожного движения. Штраф составит 100 лари. Кроме того, водитель также потеряет 5 баллов из 100, ежегодно начисляемых на права, выдаваемые в Грузии. Неподчинение требованию полиции в Грузии является административным нарушением, а оказание сопротивления – уголовным преступлением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мвд грузии, автомобили