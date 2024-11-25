https://sputnik-georgia.ru/20241125/dvizhenie-transporta-v-tsentre-tbilisi-ogranicheno-iz-za-aktsii-oppozitsii--meriya-291076100.html

Движение транспорта в центре Тбилиси ограничено из-за акции оппозиции – мэрия

Движение транспорта в центре Тбилиси ограничено из-за акции оппозиции – мэрия

Sputnik Грузия

Движение на главном проспекте столицы ограничено еще со вчерашней ночи 25.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-25T14:25+0400

2024-11-25T14:25+0400

2024-11-25T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта в связи с акцией протеста у здания парламента частично запрещено по проспекту Руставели – от площади Первой Республики (от оливкового дерева) до площади Свободы, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Оппозиция и ее сторонники остаются на проспекте Руставели перед парламентом Грузии, где они собрались с вечера 24 ноября, чтобы лично выразить недовольство прошедшими парламентскими выборами новоизбранным депутатам от правящей партии "Грузинская мечта". Что касается движения, то оно ограничено от улиц Коте Абхази и Шалвы Дадиани в сторону площади Свободы. Транспорт, едущий на площадь Свободы, будет подъезжать до пандуса на улице Бараташвили, а машины, едущие на проспект Руставели – до площади Первой Республики. Движение разрешено по улицам Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. С улицы Леонидзе на улицу Мачабели можно будет попасть с улицы Асатиани. С проспекта Меликишвили попасть на другие улицы района Мтацминда можно будет через улицы Джанашия, Тархнишвили, Човелидзе и Зандукели, а затем через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе. Парламент Грузии XI созыва вступил в свои полномочия >>С Мтацминда попасть на проспект Меликишвили и к станции метро Руставели возможно через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе. Автомобили, движущиеся от станции метро "Руставели" к площади Свободы, после поворота у оливкового дерева смогут проехать по улице Михаила Джавахишвили и правой набережной Куры. В период действия ограничений также изменены маршруты движения общественного транспорта на указанных улицах. В частности, часть общественного транспорта, двигавшаяся от проспекта Руставели в сторону улицы Бараташвили, на этот раз соединится с улицей Бараташвили через улицу Джавахишвили и правую набережную Мтквари, а затем продолжит движение по установленной схеме. Автобусы №301, 309, 310, 337 и 345 выедут на правую набережную, повернув направо от моста Бараташвили, и будут двигаться по улице Джавахишвили к Филармонии, а затем обеспечат пассажирские перевозки согласно установленной схеме. Эти автобусы будут двигаться по тому же маршруту при движении в обратном направлении, а после поворота в начале улицы Пушкина будут двигаться по установленной схеме. Транспорт, двигающийся по трассе Тбилиси-Коджори, остановится у улицы Амаглеба,17 и в обратном направлении будет обслуживать пассажиров с того же адреса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, грузия, новости, транспорт