https://sputnik-georgia.ru/20241125/naskolko-sokratitsya-bezrabotitsa-v-gruzii--prognoz-analitikov-291086650.html

Насколько сократится безработица в Грузии – прогноз аналитиков

Насколько сократится безработица в Грузии – прогноз аналитиков

Sputnik Грузия

Число нанятых работников выросло на 31,2 тысячи человек (3,3%) и составило 974,4 тысячи человек 25.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-25T22:59+0400

2024-11-25T22:59+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Безработица в Грузии сократится до 13,8% в 2024 году, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 13,8%, что на 1,8 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 26,4 тысячи человек, или 10,5%, и составило 225,7 тысячи человек. Инвестиционная компания приводит данные статистики, согласно которым, безработица в стране выросла на 0,1 процентного пункта в третьем квартале 2024 года, по сравнению с предыдущим кварталом. Во втором квартале 2024 года уровень безработицы составлял 13,7%, в первом квартале – 14%, в четвертом квартале 2023 года – 15,3%, в третьем – 15,6%, во втором квартале – 16,7%, а в первом квартале – 18%. Безработица и занятость в Грузии – новая статистика >>Число нанятых работников выросло на 31,2 тысячи человек (3,3%) и составило 974,4 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 9,9 тысячи (2,4%) и составило 432,7 тысячи. По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 54,7% – на 1 процентный пункт выше по сравнению с тем же периодом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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