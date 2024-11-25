https://sputnik-georgia.ru/20241125/naskolko-sokratitsya-bezrabotitsa-v-gruzii--prognoz-analitikov-291086650.html
Насколько сократится безработица в Грузии – прогноз аналитиков
Насколько сократится безработица в Грузии – прогноз аналитиков
Sputnik Грузия
Число нанятых работников выросло на 31,2 тысячи человек (3,3%) и составило 974,4 тысячи человек 25.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-25T22:59+0400
2024-11-25T22:59+0400
2024-11-25T23:18+0400
грузия
новости
экономика
статистика
безработица
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285787723_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_396ef377232909adeedfb26dfaca3156.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Безработица в Грузии сократится до 13,8% в 2024 году, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 13,8%, что на 1,8 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 26,4 тысячи человек, или 10,5%, и составило 225,7 тысячи человек. Инвестиционная компания приводит данные статистики, согласно которым, безработица в стране выросла на 0,1 процентного пункта в третьем квартале 2024 года, по сравнению с предыдущим кварталом. Во втором квартале 2024 года уровень безработицы составлял 13,7%, в первом квартале – 14%, в четвертом квартале 2023 года – 15,3%, в третьем – 15,6%, во втором квартале – 16,7%, а в первом квартале – 18%. Безработица и занятость в Грузии – новая статистика >>Число нанятых работников выросло на 31,2 тысячи человек (3,3%) и составило 974,4 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 9,9 тысячи (2,4%) и составило 432,7 тысячи. По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 54,7% – на 1 процентный пункт выше по сравнению с тем же периодом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285787723_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_32b12c46e3193c37e14a1a488a9ea4ed.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, статистика, безработица
грузия, новости, экономика, статистика, безработица
Насколько сократится безработица в Грузии – прогноз аналитиков
22:59 25.11.2024 (обновлено: 23:18 25.11.2024)
Число нанятых работников выросло на 31,2 тысячи человек (3,3%) и составило 974,4 тысячи человек
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Безработица в Грузии сократится до 13,8% в 2024 году, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 13,8%, что на 1,8 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 26,4 тысячи человек, или 10,5%, и составило 225,7 тысячи человек.
"По нашему прогнозу безработица сократиться до 13,8% в 2024 году, с 16,4% в 2023 году", – сказано в обзоре.
Инвестиционная компания приводит данные статистики, согласно которым, безработица в стране выросла на 0,1 процентного пункта в третьем квартале 2024 года, по сравнению с предыдущим кварталом.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
Во втором квартале 2024 года уровень безработицы составлял 13,7%, в первом квартале – 14%, в четвертом квартале 2023 года – 15,3%, в третьем – 15,6%, во втором квартале – 16,7%, а в первом квартале – 18%.
Число нанятых работников выросло на 31,2 тысячи человек (3,3%) и составило 974,4 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 9,9 тысячи (2,4%) и составило 432,7 тысячи.
По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 54,7% – на 1 процентный пункт выше по сравнению с тем же периодом 2023 года.