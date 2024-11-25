https://sputnik-georgia.ru/20241125/spetsialnaya-sledstvennaya-sluzhba-gruzii-budet-reorganizovana-291084473.html

Специальная следственная служба Грузии будет реорганизована

Специальная следственная служба Грузии будет реорганизована

Sputnik Грузия

В состав ведомства также будет интегрирован отдел по защите прав потерпевших 25.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-25T21:44+0400

2024-11-25T21:44+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии в рамках реорганизации на базе следственного департамента собирается создать два новых департамента: по расследованию особых дел – случаев неподобающего обращения и насильственных преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, а также посягательства на личную жизнь, сообщили в пресс-службе ведомства. Департамент по расследованию дел о посягательстве на личную жизнь будет расследовать факты педофилии, сексуального домогательства и шантажа кадрами личной жизни. В обязанности департамента по расследованию особых дел будет входить также расследование преступлений, совершенных против журналистов, повторное расследование дел на основании решения Европейского суда по правам человека. Создав два независимых следственных департамента, служба сможет, с одной стороны, рационально распределять следственные ресурсы для расследования всех категорий преступлений, а с другой – все следователи получат возможность работать над преступлениями одной категории. Полномочия Специальной следственной службы в Грузии расширяются – спикер >>Рекомендации по регулированию этого вопроса также подчеркнуты в докладах международных организаций и правозащитников. Кроме того, структурные изменения связаны и с такими опасными вызовами для детей и подростков, как случаи педофилии, сексуального вымогательства, шантажа кадрами частной жизни в интернет-пространстве. После реализации соответствующих законодательных изменений, о которых Специальная следственная служба обратилась в парламент в сентябре этого года, в департаменте по расследованию посягательства на личную жизнь также будет создано управление по мониторингу лиц, осужденных за педофилию и сексуальное вымогательство. Новое управление будет следить за поведением осужденных за подобные преступления и обеспечивать принятие необходимых мер по недопущению повторного совершения ими преступлений. Специальная следственная служба Грузии стала членом международной сети ICIN >>В состав ведомства также будет интегрирован отдел по защите прав потерпевших. Его сотрудники будут предоставлять подробную информацию о правах и обязанностях пострадавших граждан, в том числе заявителей, психологическую поддержку, ознакомление с материалами дела, предлагать специальные программы защиты, а также оказывать помощь пострадавшим. Кроме того, ведомство обеспечит процесс ознакомления представителей аппарата народного защитника Грузии с материалами дела. В рамках реорганизации для усиления ведомства и обеспечения географической доступности в апреле 2025 года планируется открыть офис службы в Рустави (регион Квемо Картли).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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