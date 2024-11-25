https://sputnik-georgia.ru/20241125/v-nomom-pravitelstve-gruzii-budet-tri-novykh-ministra-291072150.html

В новом правительстве Грузии будет три новых министра

В новом правительстве Грузии будет три новых министра

Sputnik Грузия

Обновленный состав Кабмина будет представлен парламенту XI созыва для утверждения в понедельник 25.11.2024, Sputnik Грузия

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грузия

новости

анри оханашвили

ираклий кобахидзе

тбилиси

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В номом правительстве Грузии будет три новых министра: Мака Бочоришвили возглавит МИД, Анри Оханашвили – министерство юстиции, а Давид Сонгулашвили – министерство окружающей среды и сельского хозяйства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Обновленный состав Кабмина будет представлен парламенту XI созыва для утверждения в понедельник, после того, как новоизбранный законодательный орган приобретет полные полномочия. В уходящем парламенте юрист и выпускница Дипакадемии Грузии Мака Бочоришвили возглавляет комитет по интеграции с Европой, юрист Анри Оханашвили – парламентский комитет по юридическим вопросам, а экономист Давид Сонгулашвили – парламентский комитета по отраслевой экономике и экономической политике.Перед тем, как представить трех новых кандидатов в министры, премьер-министр Грузии поблагодарил нынешних руководителей МИД, Минюста и Минсельхоза Илию Дарчиашвили, Рати Брегадзе и Отара Шамугия за проделанную на этих постах работу. Далее он рассказал о заслугах кандидатов в министры, начав с Бочоришвили. Премьер особо отметил имеющийся у нее более чем 20-летний опыт работы на дипломатической службе.По его словам, Бочоришвили внесла огромный вклад в успех правящей партии "Грузинская мечта" по разным направлениям."В том числе, как вам известно, за эти годы у страны был конкретный прогресс в направлении евроинтеграции. Страна получила статус кандидата и, безусловно, в этом есть огромный вклад деятельности госпожи Маки Бочоришвили", – сказал Кобахидзе.Он отметил тот факт, что Бочоришвили владеет несколькими иностранными языками и является кавалером Ордена Чести. Депутатом парламента Бочоришвили является с 2020 года. Что касается кандидатуры на пост главы Минюста, по словам премьера, Анри Оханашвили является одним из лучших юристов в Грузии. Кобахидзе подчеркнул, что Оханашвили получил хорошее образование сначала в Тбилисском государственном университете, а после в Йенском университете имени Фридриха Шиллера в Германии. Так же в Германии он защитил докторскую. Оханашвили является автор ряда научных работ и ассоциированным профессором Тбилисского государственного университета.Акция у парламента Грузии продолжается – на месте мобилизована полиция и водометы>>Оханашвили – депутат парламентов двух созывов. Первый раз он стал членом законодательного органа в 2017 году, сменив Манану Кобахидзе. Так же депутатом парламентов двух созывов является кандидат на пост министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давида Сонгулашвили. Возглавлял разные комитеты парламента, в том числе по интеграции с Европой и по отраслевой экономике и экономической политике.Сонгулашвили – выпускник Кавказской бизнес-школы и Гренобльской высшей школы бизнеса. "Давид Сонгулашвили – профессионал, и мы уверены, что он станет выдающимся министром в области охраны окружающей среды и сельского хозяйства", – заявил Кобахидзе.Судя по предложенным Кобахидзе кадровым изменениям, остальные министры сохранят за собой свои посты:Новоизбранный парламент утвердит новое правительство вместе с правительственной программой, предположительно, в течение двух недель. Кандидатом в премьер-министры является нынешних глава правительства Ираклий Кобахидзе. Для выражения доверия правительству достаточно простого большинства – голосов минимум 76 депутатов. Правящая партия в новом парламенте получила 89 из 150 мест. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, анри оханашвили, ираклий кобахидзе, тбилиси, парламент грузии