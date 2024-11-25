https://sputnik-georgia.ru/20241125/v-nomom-pravitelstve-gruzii-budet-tri-novykh-ministra-291072150.html
В новом правительстве Грузии будет три новых министра
В новом правительстве Грузии будет три новых министра
Sputnik Грузия
Обновленный состав Кабмина будет представлен парламенту XI созыва для утверждения в понедельник 25.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-25T10:14+0400
2024-11-25T10:14+0400
2024-11-25T12:03+0400
грузия
новости
анри оханашвили
ираклий кобахидзе
тбилиси
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В номом правительстве Грузии будет три новых министра: Мака Бочоришвили возглавит МИД, Анри Оханашвили – министерство юстиции, а Давид Сонгулашвили – министерство окружающей среды и сельского хозяйства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Обновленный состав Кабмина будет представлен парламенту XI созыва для утверждения в понедельник, после того, как новоизбранный законодательный орган приобретет полные полномочия. В уходящем парламенте юрист и выпускница Дипакадемии Грузии Мака Бочоришвили возглавляет комитет по интеграции с Европой, юрист Анри Оханашвили – парламентский комитет по юридическим вопросам, а экономист Давид Сонгулашвили – парламентский комитета по отраслевой экономике и экономической политике.Перед тем, как представить трех новых кандидатов в министры, премьер-министр Грузии поблагодарил нынешних руководителей МИД, Минюста и Минсельхоза Илию Дарчиашвили, Рати Брегадзе и Отара Шамугия за проделанную на этих постах работу. Далее он рассказал о заслугах кандидатов в министры, начав с Бочоришвили. Премьер особо отметил имеющийся у нее более чем 20-летний опыт работы на дипломатической службе.По его словам, Бочоришвили внесла огромный вклад в успех правящей партии "Грузинская мечта" по разным направлениям."В том числе, как вам известно, за эти годы у страны был конкретный прогресс в направлении евроинтеграции. Страна получила статус кандидата и, безусловно, в этом есть огромный вклад деятельности госпожи Маки Бочоришвили", – сказал Кобахидзе.Он отметил тот факт, что Бочоришвили владеет несколькими иностранными языками и является кавалером Ордена Чести. Депутатом парламента Бочоришвили является с 2020 года. Что касается кандидатуры на пост главы Минюста, по словам премьера, Анри Оханашвили является одним из лучших юристов в Грузии. Кобахидзе подчеркнул, что Оханашвили получил хорошее образование сначала в Тбилисском государственном университете, а после в Йенском университете имени Фридриха Шиллера в Германии. Так же в Германии он защитил докторскую. Оханашвили является автор ряда научных работ и ассоциированным профессором Тбилисского государственного университета.Акция у парламента Грузии продолжается – на месте мобилизована полиция и водометы>>Оханашвили – депутат парламентов двух созывов. Первый раз он стал членом законодательного органа в 2017 году, сменив Манану Кобахидзе. Так же депутатом парламентов двух созывов является кандидат на пост министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давида Сонгулашвили. Возглавлял разные комитеты парламента, в том числе по интеграции с Европой и по отраслевой экономике и экономической политике.Сонгулашвили – выпускник Кавказской бизнес-школы и Гренобльской высшей школы бизнеса. "Давид Сонгулашвили – профессионал, и мы уверены, что он станет выдающимся министром в области охраны окружающей среды и сельского хозяйства", – заявил Кобахидзе.Судя по предложенным Кобахидзе кадровым изменениям, остальные министры сохранят за собой свои посты:Новоизбранный парламент утвердит новое правительство вместе с правительственной программой, предположительно, в течение двух недель. Кандидатом в премьер-министры является нынешних глава правительства Ираклий Кобахидзе. Для выражения доверия правительству достаточно простого большинства – голосов минимум 76 депутатов. Правящая партия в новом парламенте получила 89 из 150 мест. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, анри оханашвили, ираклий кобахидзе, тбилиси, парламент грузии
грузия, новости, анри оханашвили, ираклий кобахидзе, тбилиси, парламент грузии
В новом правительстве Грузии будет три новых министра
10:14 25.11.2024 (обновлено: 12:03 25.11.2024)
Обновленный состав Кабмина будет представлен парламенту XI созыва для утверждения в понедельник
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В номом правительстве Грузии будет три новых министра: Мака Бочоришвили возглавит МИД, Анри Оханашвили – министерство юстиции, а Давид Сонгулашвили – министерство окружающей среды и сельского хозяйства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Обновленный состав Кабмина будет представлен парламенту XI созыва для утверждения в понедельник, после того, как новоизбранный законодательный орган приобретет полные полномочия.
В уходящем парламенте юрист и выпускница Дипакадемии Грузии Мака Бочоришвили возглавляет комитет по интеграции с Европой, юрист Анри Оханашвили – парламентский комитет по юридическим вопросам, а экономист Давид Сонгулашвили – парламентский комитета по отраслевой экономике и экономической политике.
Перед тем, как представить трех новых кандидатов в министры, премьер-министр Грузии поблагодарил нынешних руководителей МИД, Минюста и Минсельхоза Илию Дарчиашвили, Рати Брегадзе и Отара Шамугия за проделанную на этих постах работу.
"Каждый из них внес огромный вклад в успех, который был у нашей страны за прошедшие годы. Еще раз огромное спасибо каждому из них за проделанную работу... Каждый из них продолжит работу на высоких должностях на государственной службе", – заявил Кобахидзе на брифинге.
Далее он рассказал о заслугах кандидатов в министры, начав с Бочоришвили. Премьер особо отметил имеющийся у нее более чем 20-летний опыт работы на дипломатической службе.
По его словам, Бочоришвили внесла огромный вклад в успех правящей партии "Грузинская мечта" по разным направлениям.
"В том числе, как вам известно, за эти годы у страны был конкретный прогресс в направлении евроинтеграции. Страна получила статус кандидата и, безусловно, в этом есть огромный вклад деятельности госпожи Маки Бочоришвили", – сказал Кобахидзе.
Он отметил тот факт, что Бочоришвили владеет несколькими иностранными языками и является кавалером Ордена Чести.
Депутатом парламента Бочоришвили является с 2020 года.
Что касается кандидатуры на пост главы Минюста, по словам премьера, Анри Оханашвили является одним из лучших юристов в Грузии.
Кобахидзе подчеркнул, что Оханашвили получил хорошее образование сначала в Тбилисском государственном университете, а после в Йенском университете имени Фридриха Шиллера в Германии. Так же в Германии он защитил докторскую.
Оханашвили является автор ряда научных работ и ассоциированным профессором Тбилисского государственного университета.
Оханашвили – депутат парламентов двух созывов. Первый раз он стал членом законодательного органа в 2017 году, сменив Манану Кобахидзе.
Так же депутатом парламентов двух созывов является кандидат на пост министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давида Сонгулашвили. Возглавлял разные комитеты парламента, в том числе по интеграции с Европой и по отраслевой экономике и экономической политике.
Сонгулашвили – выпускник Кавказской бизнес-школы и Гренобльской высшей школы бизнеса.
"Давид Сонгулашвили – профессионал, и мы уверены, что он станет выдающимся министром в области охраны окружающей среды и сельского хозяйства", – заявил Кобахидзе.
Судя по предложенным Кобахидзе кадровым изменениям, остальные министры сохранят за собой свои посты:
Леван Давиташвили – министр экономики и устойчивого развития;
Тинатин Рухадзе – министр культуры и спорта;
Ираклий Чиковани – министр обороны;
Лаша Хуцишвили – министр финансов;
Ираклий Карселадзе – министр регионального развития и инфраструктуры;
Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел;
Александр Цуладзе – министр образования, науки и по делам молодежи;
Михаил Сарджвеладзе – министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здоровья и социальной защиты;
Тея Ахвледиани – госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства.
Новоизбранный парламент утвердит новое правительство вместе с правительственной программой, предположительно, в течение двух недель. Кандидатом в премьер-министры является нынешних глава правительства Ираклий Кобахидзе.
Для выражения доверия правительству достаточно простого большинства – голосов минимум 76 депутатов. Правящая партия в новом парламенте получила 89 из 150 мест.