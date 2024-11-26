https://sputnik-georgia.ru/20241126/direktor-fsb-rf-zapad-pytalsya-sovershit-novuyu-tsvetnuyu-revolyutsiyu-v-gruzii-291091402.html

Директор ФСБ РФ: Запад пытался совершить новую цветную революцию в Грузии

Директор ФСБ РФ: Запад пытался совершить новую цветную революцию в Грузии

Sputnik Грузия

Заигрывание с Западом сопряжено со значительными рисками в сфере безопасности, заявил глава ФСБ 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T14:29+0400

2024-11-26T14:29+0400

2024-11-26T14:35+0400

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шалва папуашвили

саломе зурабишвили

фсб

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik Попытки совершения новой цветной революции в Грузии были предприняты спецслужбами Запада, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Лидеры всех четырех прошедших в парламент оппозиционных сил отказываются работать в законодательном органе Грузии XI созыва, утверждая, что произошла тотальная фальсификация выборов 26 октября. Они требуют аннулирования их результатов, проведения по этому вопросу международного расследования и далее новых выборов.По его словам, все это свидетельствует о том, что заигрывание с Западом сопряжено со значительными рисками в сфере безопасности, способными при любом отклонении от евроатлантического вектора перерасти в полноценную угрозу суверенитету и конституционному строю.Парламентские выборы 2024Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Результаты ЦИК, согласно которым "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала>>К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием.Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, политика, александр бортников, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , фсб