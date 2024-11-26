https://sputnik-georgia.ru/20241126/gruziya-ekspluatiruet-tri-vertoleta-airbus-helicopters-dlya-spasatelnykh-operatsiy-291091922.html

Грузия эксплуатирует три вертолета Airbus Helicopters для спасательных операций

Грузия эксплуатирует три вертолета Airbus Helicopters для спасательных операций

Sputnik Грузия

В Грузии вертолеты пограничной полиции выполняют функции охраны границы и участвуют в спасательных операциях 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T16:38+0400

2024-11-26T16:38+0400

2024-11-26T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Пограничная полиция Грузии эксплуатирует три вертолета типа H145 франко-немецкой компании Airbus Helicopters, предназначенный для спасательных операций, заявил кандидат на пост главы ведомства Вахтанг Гомелаури во время выступления в парламенте. О том, что Грузия планирует закупить H145 у одного из ведущих производителей вертолетов в мире, стало известно в 2022 году после того, как 29 июля в окрестностях горного курорта Гудаури потерпел крушение вертолет МВД Грузии. Тогда погибли все восемь человек, находившихся на борту. Вертолет вылетел для спасения двух человек, застрявших на скале после полета на параплане. Соглашение с французской компанией Airbus Helicopters о закупке трех вертолетов H145 было подписано 19 декабря 2022 года. Первый вертолет грузинская сторона получила в марте 2024 года, второй – в мае, а третий – в июне. Общая стоимость трех вертолетов составила 26,5 миллиона евро. Современный вертолет европейского типа H145 – одна из последних моделей французской компании Airbus Helicopters. Новые вертолеты полностью оснащены противопожарным и горноспасательным оборудованием. Имеют два двигателя, что повышает безопасность полетов. Вертолеты этого типа отличаются способностью действовать и маневрировать на больших высотах, что, учитывая горный рельеф Грузии, будет полностью совместимо с существующими задачами. Подобные вертолеты успешно используются полицией и службами по управлению чрезвычайными ситуациями Германии, Швейцарии, Франции, Канады и других стран. Спасательные вертолеты в Грузии В Грузии вертолеты пограничной полиции выполняют функции охраны границы и участвуют в спасательных операциях. Вопрос спасательных вертолетов в очередной раз стал актуальным после схода оползня на горном курорте в Шови 3 августа 2023 года, где погибли более 30 человек. Тогда часть оппозиции критиковала власти за неимение спасательных вертолетов, которые обещали приобрести еще в 2020 году, заявляя, что имеющиеся вертолеты не могут работать круглосуточно из-за отсутствия приборов ночного видения. Власти в ответ заявили, что те два вертолета, которыми располагает страна, справились с задачей, так как на месте более важна была работа дронов с тепловизорами. В поисково-спасательных операциях используют находящиеся на балансе погранполиции МВД вертолеты МИ-8, у которых есть специальное спасательное оборудование. Именно они были задействованы в Шови.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, вахтанг гомелаури, мвд грузии, вертолеты