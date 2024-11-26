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Криминогенная обстановка в Грузии стабильна – глава МВД
Криминогенная обстановка в Грузии стабильна – глава МВД
Sputnik Грузия
Процент раскрытия зарегистрированных преступлений беспрецедентно высок за последние двадцать лет и составляет 64,87%, заявил кандидат в министры 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T21:52+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Статистика уголовных преступлений указывает на стабильную криминогенную ситуацию, а показатели раскрываемости улучшаются, заявил кандидат на пост главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Гомелаури и другие кандидаты в министры представляют в профильных комитетах свои планы в рамках программы "Только с миром, достоинством и благополучием к Европе – 2025-2028". Парламент Грузии выразит доверие программе и правительству во главе с кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе 28 ноября. По его словам, процент раскрытия зарегистрированных преступлений беспрецедентно высок за последние двадцать лет и составляет 64,87%. "Это является очень высоким показателем не только в Грузии, но и в мире", - сказал Гомелаури. По данным за три квартала 2024 года в Грузии было совершено 39 571 преступление, что на 3,78% меньше показателя аналогичного периода 2023 года. При этом на 10,17% сократилось воровство, на 9,6% – ограбления, на 21,51% – разбой, на 6,43% – семейное насилие и на 3,7%– убийства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, преступность в грузии
грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, преступность в грузии
Криминогенная обстановка в Грузии стабильна – глава МВД
Процент раскрытия зарегистрированных преступлений беспрецедентно высок за последние двадцать лет и составляет 64,87%, заявил кандидат в министры
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Статистика уголовных преступлений указывает на стабильную криминогенную ситуацию, а показатели раскрываемости улучшаются, заявил кандидат на пост главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
Гомелаури и другие кандидаты в министры представляют в профильных комитетах свои планы в рамках программы "Только с миром, достоинством и благополучием к Европе – 2025-2028". Парламент Грузии выразит доверие программе и правительству во главе с кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе 28 ноября.
"Статистика уголовных преступлений однозначно свидетельствует о том, что криминогенная ситуация в стране стабильна и год от года улучшается. Хотелось бы выделить шесть категорий преступлений (умышленное убийство, покушение на убийство, кража со взломом, грабеж, разбой, хулиганство), статистика которых подтверждает, что по сравнению с предыдущими годами ситуация резко улучшилась", - сказал Гомелаури.
По его словам, процент раскрытия зарегистрированных преступлений беспрецедентно высок за последние двадцать лет и составляет 64,87%.
"Это является очень высоким показателем не только в Грузии, но и в мире", - сказал Гомелаури.
По данным за три квартала 2024 года в Грузии было совершено 39 571 преступление, что на 3,78% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.
При этом на 10,17% сократилось воровство, на 9,6% – ограбления, на 21,51% – разбой, на 6,43% – семейное насилие и на 3,7%– убийства.