https://sputnik-georgia.ru/20241126/kriminogennaya-obstanovka-v-gruzii-stabilna--glava-mvd-291097656.html

Криминогенная обстановка в Грузии стабильна – глава МВД

Криминогенная обстановка в Грузии стабильна – глава МВД

Sputnik Грузия

Процент раскрытия зарегистрированных преступлений беспрецедентно высок за последние двадцать лет и составляет 64,87%, заявил кандидат в министры 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T21:52+0400

2024-11-26T21:52+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Статистика уголовных преступлений указывает на стабильную криминогенную ситуацию, а показатели раскрываемости улучшаются, заявил кандидат на пост главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Гомелаури и другие кандидаты в министры представляют в профильных комитетах свои планы в рамках программы "Только с миром, достоинством и благополучием к Европе – 2025-2028". Парламент Грузии выразит доверие программе и правительству во главе с кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе 28 ноября. По его словам, процент раскрытия зарегистрированных преступлений беспрецедентно высок за последние двадцать лет и составляет 64,87%. "Это является очень высоким показателем не только в Грузии, но и в мире", - сказал Гомелаури. По данным за три квартала 2024 года в Грузии было совершено 39 571 преступление, что на 3,78% меньше показателя аналогичного периода 2023 года. При этом на 10,17% сократилось воровство, на 9,6% – ограбления, на 21,51% – разбой, на 6,43% – семейное насилие и на 3,7%– убийства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, преступность в грузии