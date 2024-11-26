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На дорогах Грузии введены ограничения из-за снегопада

На дорогах Грузии введены ограничения из-за снегопада

Sputnik Грузия

Непогода создала проблемы автомобилистам в разных регионах Грузии 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом из-за интенсивного снегопада и обильных осадков запрещено на 90-112 км участка дороги международного значения Ахалцихе-Ниноцминда (в направлении грузино-армянской границы), сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Движение автотранспорта также запрещено на 1-36 км дороги Ахалкалаки-Карцахи. На остальных участках дороги движение свободное. Из-за интенсивного снегопада на участке 39-62 автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) временно ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, при этом движение других видов транспорта свободное. Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для большегрузов>>На остальных участках трассы движение транспорта происходит в обычном режиме. Из-за сильного снегопада движение для большегрузов также ограничено на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали. На дороге Жинвали-Барисахо-Шатили (Гудани-Шатили) запрещено движение всех видов транспортных средств. При этом на участке 53-59 км (Корша-Гудани) разрешено движение транспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами), а движение других видов транспортных средств запрещено. В результате очистительных работ с утра вторника восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке 51-96 км (Ацкури-Вале) дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничено с вечера понедельника в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") из-за снега и низкой температуры. По информации департамента, движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс свободное для остальных видов автотранспорта. На остальных участках дороги движение осуществляется в обычном режиме.Департамент автомобильных дороги призывает водителей во время передвижения использовать зимние шины, исправный автотранспорт и соблюдать установленные на дорогах режимы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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